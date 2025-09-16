카카오뱅크, 금융권 최초 시각장애인용 음성 OTP 도입

카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 25,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 25,300 2025.09.16 개장전(20분지연) 관련기사 카카오뱅크, '우리아이통장'·'우리아이적금' 출시카카오뱅크, 2차 민생회복 소비쿠폰 사전 안내 실시[금융현미경]가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열 전 종목 시세 보기 close 가 국내 금융권 최초로 영업점 방문 없이 신청부터 수령까지 가능한 시각장애인 전용 '음성 OTP(일회용 비밀번호 생성기)' 발급 서비스를 도입한다.

'음성 OTP'는 비밀번호가 화면에 표시되지 않고 이어폰을 통해 음성으로 안내돼 노출 위험이 낮으며, 사용법이 단순해 고령 시각장애인도 편리하게 이용할 수 있다.

카카오뱅크는 금융권 최초로 애플리케이션(앱)에서 편리하게 신청하고 우체국 택배를 통해 '음성 OTP'를 받아볼 수 있는 절차를 마련했다.

발급 절차는 한층 간편해졌다. 시각장애인용 '스크린리더(screen reader, 화면에 나타난 내용 등을 음성으로 알려주는 기능)'를 사용해 카카오뱅크 앱 내 '휴대형 OTP' 화면에 접속하면, '음성 OTP 발급하기' 메뉴가 가장 상단에 위치하도록 구성됐다. 고객은 장애인등록증이나 장애인증명서를 제출하고 신분증 및 계좌 비밀번호 인증만 거치면 간편하게 신청할 수 있으며, 서류 심사 결과는 3영업일 이내 확인 가능하다.

단말기는 신청 후 3~5영업일 내 우체국 택배로 배송되며 발급·재발급 수수료 및 배송비는 전액 무료다. 앱 사용이 어려운 고객은 신분증과 장애인등록증 또는 장애인증명서를 소지해 카카오뱅크 여의도 대면센터를 방문하면 현장에서 즉시 발급받을 수도 있다.

카카오뱅크는 "모바일 앱 사용이 어려운 금융 취약계층을 위해 '앱 접근성 UI 가이드라인'을 마련해 서비스에 반영해왔다"며, "앞으로도 누구나 쉽게 카카오뱅크를 이용할 수 있도록 서비스를 지속 강화해나가겠다"라고 말했다.





오규민 기자



