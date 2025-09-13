본문 바로가기
러시아 캄차카반도 인근서 규모 7.4 강진…쓰나미 경보

염다연기자

입력2025.09.13 13:11

수정2025.09.13 13:20

러시아 극동 캄차카반도 인근에서 13일 7.4 규모의 지진이 발생했다.

유럽지중해지진센터(EMSC)는 이날 "오전 11시37분 캄차카반도 페트로파블롭스크-캄차츠키 동쪽 111㎞ 해역에서 규모 7.4의 지진이 발생했다"고 밝혔다. 진앙은 위도 53.104도, 동경 160.294도이며 지진 발생 깊이는 39㎞다.


미국 태평양쓰나미경보센터(PTWC)는 이번 지진으로 쓰나미가 발생할 가능성이 있다고 밝혔다.

다만, 캄차카반도 남서쪽에 위치한 일본에선 쓰나미 경보가 발령되지 않았다.


캄차카반도에선 지난 7월 30일 규모 8.8의 강진이 발생했고, 8월에도 규모 6∼7 수준의 지진이 이어졌다. 규모 8.8 지진은 2011년 동일본 대지진 이후 전세계에서 가장 강력한 것으로 알려졌다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
