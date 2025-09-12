본문 바로가기
양주시, 국정과제 대응전략 TF 본격 가동…미래 성장동력 확보 나서

입력2025.09.12 14:11

경기 양주시가 정부 국정과제에 선제적으로 대응하고, 시의 미래 성장동력을 확보하기 위해 '국정과제 대응전략 태스크포스(TF)'를 구성해 운영에 들어갔다.

양주시청 전경. 양주시 제공

이번 TF는 정부 정책 방향에 부합하는 사업을 체계적으로 발굴하고, 이를 통해 국비를 확보해 시의 핵심 전략사업으로 추진하기 위해 마련됐다.


시는 정부가 제시한 국정과제 가운데 시정 방향과 밀접하게 연관된 과제들을 선별해 체계적으로 추진할 계획이다.

강수현 양주시장은 "이번 국정과제 대응전략 TF는 중앙정부와의 긴밀한 협력을 바탕으로 양주시의 미래 발전을 견인할 핵심 구심점이 될 것"이라며 "시민들이 체감할 수 있는 성공적인 정책을 실현하기 위해 국비 확보 전략을 수립하고 중앙부처와의 연계를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
