4월말까지 온·오프라인 'SUPER 얼리 에어컨 세일'

롯데하이마트 롯데하이마트 close 증권정보 071840 KOSPI 현재가 7,720 전일대비 70 등락률 +0.92% 거래량 14,238 전일가 7,650 2026.04.08 15:30 기준 관련기사 직원과 대화하듯 가전 추천…롯데하이마트, AI 비서 '하비' 도입 유통업계 주총 시즌 개막…'집중투표제' 손질로 주주친화 강화(종합) 롯데하이마트, 봄맞이 가전 세일…최대 240만원 할인 혜택 전 종목 시세 보기 는 이달 말까지 전국 300여개 매장과 온라인쇼핑몰에서 'SUPER 얼리 에어컨 세일'을 진행한다고 9일 밝혔다.

삼성전자, LG전자 등 주요 브랜드의 에어컨 행사상품들을 특가에 제공하고, 에어컨 클리닝 서비스 상품을 성수기인 5월 대비 17% 할인한 연중 최대 혜택가에 선보인다.

롯데하이마트 'SUPER 얼리 에어컨세일'. 롯데하이마트 제공 AD 원본보기 아이콘

롯데하이마트는 매장 대표 행사상품으로 LG전자 '오브제컬렉션 휘센뷰2 에어컨(2in1)' 225만원, LG전자 '오브제컬렉션 휘센 타워1 5시리즈 에어컨(2in1)' 425만원, 삼성전자 '무풍 갤러리 에어컨(2in1)' 299만원 등 특가 행사상품을 마련했다. 또 봄철 미세먼지를 고려해 10일부터 13일까지 LG전자 '오브제컬렉션 휘센뷰1 3시리즈 에어컨(2in1)'을 구매하면 약 30만원대 상당의 'LG 퓨리케어' 공기청정기를 증정한다.

실링팬 구매도 고려하는 고객들을 위한 동시 구매 행사 혜택도 있다. LG전자 '휘센 AI 오브제컬렉션 뷰I 프로 에어컨(2in1)', 삼성전자 '비스포크 AI 무풍 콤보 갤러리 프로 에어컨(2in1)' 등 에어컨 행사상품과 함께 롯데하이마트 자체브랜드(PB) 상품인 'PLUX(플럭스) 저소음 슬림형 실링팬'을 동시 구매하면, 14만9000원 할인 혜택을 제공한다. 설치비와 출장비 등을 포함해 29만9000원으로, 다른 브랜드의 비슷한 스펙 상품 대비 20~25% 저렴하다.

온라인쇼핑몰에서도 LG전자 '오브제 쿨 에어컨(2in1)', '오브제 쿨 에어컨(2in1)', 삼성전자 'Q9000 에어컨(2in1)' 등 행사상품을 삼성전자, 롯데카드, 현대카드 등 행사카드로 구매 시 최대 12% 할인 혜택을 받을 수 있다. 기존 에어컨을 사용하는 고객들을 위한 에어컨 클리닝 서비스도 이달 말까지, 매장과 온라인쇼핑몰에서 연중 최대 혜택가에 제공한다.

매장에서는 에어컨 클리닝 서비스 상품과 함께 세탁기, 건조기, 김치냉장고 등 다른 품목의 클리닝 서비스를 동시 구매하면 2개 품목 이상 구매 시 각각 5%, 3개 품목 이상 구매 시 각각 10% 추가 할인 혜택을 제공한다.

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김주호 롯데하이마트 에어컨·냉장가전팀장은 "본격적인 더위가 시작되기 전 미리 에어컨을 준비하는 고객분들을 위해 에어컨 특가 상품들을 마련했다"며 "에어컨뿐만 아니라 에어컨 클리닝 상품도 연중 최대 혜택가에 제공하오니 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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