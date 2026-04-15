애경산업, 폴란드 로스만 입점…K-헤어케어로 유럽 시장 공략

시카라보·알피스트 9종 출시…2000개 유통망 확보

두피 ‘스키니피케이션’·비건 트렌드 겨냥…유럽 확장 교두보

애경산업 애경산업 close 증권정보 018250 KOSPI 현재가 14,940 전일대비 170 등락률 +1.15% 거래량 11,732 전일가 14,770 2026.04.15 09:18 기준 관련기사 애경산업, 화장품 자회사 원씽 흡수합병 원씽, '2026 무신사 도쿄 팝업' 참여…日 시장 공략 강화 [오늘의신상]오일과 폼세안 '한 번에' …에이지투웨니스 ‘올인원 클렌저’ 전 종목 시세 보기 이 K-헤어케어 브랜드 '시카라보'와 '알피스트'를 폴란드 최대 드럭스토어 체인 로스만 폴란드에 입점시키며 유럽 시장 공략에 나섰다.

애경산업은 지난 3월 로스만 폴란드 전 매장과 공식 온라인몰을 통해 시카라보 5종, 알피스트 4종 등 총 9종의 제품을 처음 선보였다고 15일 밝혔다. 이를 통해 약 2000여 개 매장에 제품을 공급하며 유럽 헤어케어 시장 내 유통 기반을 확보했다.

애경산업은 폴란드를 성장 잠재력이 높은 전략 시장으로 보고 이번 진출을 추진했다. 폴란드 헤어케어 시장은 2024년 기준 약 48억 즈워티(약 1조 6000억 원) 규모로, 연평균 약 6% 성장세를 보이고 있다. 특히 드럭스토어 중심의 유통 구조 속에서 기능성 두피 케어 제품과 비건 콘셉트 제품에 대한 수요가 확대되고 있는 것으로 분석된다.

현지에서는 두피를 피부처럼 관리하는 '스키니피케이션(Skinification)' 트렌드가 확산되면서 두피 진정과 보습 등 기능성 제품에 대한 관심이 높아지고 있다. 동시에 천연 성분 기반의 클린·비건 뷰티 제품 선호도 역시 증가하는 추세다.

이에 맞춰 선보인 시카라보는 시카 성분을 기반으로 민감 두피 진정과 보습에 초점을 맞춘 두피 케어 라인으로, 스키니피케이션 트렌드를 반영한 것이 특징이다. 알피스트는 자연 유래 성분을 바탕으로 한 비건 콘셉트 제품으로 두피 밸런스 관리에 중점을 뒀다.

애경산업은 이번 입점을 통해 K-헤어케어 포트폴리오를 유럽 시장에 본격적으로 소개하고 현지 소비자 접점을 확대한다는 계획이다. 특히 두 브랜드의 유럽 주요 드럭스토어 채널 진출은 이번이 처음으로, 향후 시장 확대의 기반이 될 것으로 기대하고 있다.

향후에는 폴란드 시장 내 판매 성과와 소비자 반응을 토대로 헤어 트리트먼트, 에센스, 바디케어 등으로 제품군을 확장하고, 로스만 그룹이 진출한 독일·체코·헝가리 등 인접 국가와 유럽 주요 유통 채널로의 진출도 검토할 방침이다.

애경산업 관계자는 "폴란드는 기능성 헤어케어와 비건 제품 수요가 동시에 성장하고 있는 시장"이라며 "글로벌 시장에서 K-헤어케어 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

AD

한편 로스만 폴란드는 1993년 1호점 개점 이후 현재 약 2000여 개 매장을 운영 중인 현지 최대 드럭스토어다. 오프라인 매장과 온라인몰, 모바일 앱을 연계한 옴니채널 유통망을 갖춘 퍼스널케어 전문 유통 채널이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>