[클릭 e종목]"사조산업, K푸드 매운맛 흥행 지속"

박형수기자

입력2025.10.27 07:56

리서치알음은 27일 사조산업 에 대해 고추장소스와 고추참치 등이 해외에서 인기를 끌 것으로 내다봤다. 긍정적인 주가 전망과 함께 적정 주가 6만7000원을 제시했다.


최성환 리서치알음 연구원은 "한식에 대한 인지도 확산 및 매운맛 라면의 인기를 통해 고추장, 쌈장, 매운맛 소스, 불고기 소스 등 한식 소스류 수요가 미국, 일본, 중국을 중심으로 증가하고 있다"고 설명했다.

이어 "해외 가공식품 성장 트렌드는 사조산업의 참치캔과 장류 제품군에도 긍정적으로 작용할 것"이라며 "참치캔은 단백질 간편식으로서 라면, 김치, 소스류 등과 함께 K푸드 패키지형 수출 품목으로 자리 잡고 있다"고 덧붙였다.


그는 "사조산업의 주력 제품인 참치캔과 장류 제품군은 최근 해외 시장에서 빠르게 확산하고 있는 '매운맛·한식풍 소스 트렌드'와 맞물려 있다"며 "고추참치는 일본과 북미 시장에서 한식 도시락·김밥용 간편식으로 인기가 높아지고 있다"고 강조했다.


사조산업은 올해 상반기에 연결기준으로 매출액 3315억원, 영업이익 271억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 각각 7.9%, 195.2% 증가했다.

최 연구원은 "참치캔, 어묵, 소스류 등 가공식품 매출은 내수 안정성과 더불어 북미, 동남아 시장 중심의 수출 증가를 통해 추가 성장을 기대한다"고 분석했다.


박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
