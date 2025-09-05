본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

강원도, 소상공인 숙박 기획전 추진… 500개 업체 홍보 지원

이종구기자

입력2025.09.05 17:27

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도, 성남 ㈜놀유니버스 본사서 업무협약 체결
김진태 지사 "대한민국 1등 관광플랫폼과 손 잡을 수 있게 돼 큰 행운"

강원특별자치도(도지사 김진태)는 5일 경기 성남 ㈜놀유니버스 본사에서 소상공인 온라인 플랫폼 활용 마케팅 지원을 위한 업무협약을 체결했다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 도내 500여 개 숙박업체를 대상으로 오는 10월 1일부터 28일까지 약 4주간 '강원특별자치도 소상공인 숙박 기획전'을 진행하며 참여 업체당 100만원 상당의 광고를 지원한다.


이를 통해 플랫폼 활용 경험이 부족한 숙박업 소상공인의 온라인 판로를 지원하고, 나아가 소상공인의 마케팅 역량 강화와 체류 관광객 확대 효과가 기대된다.

김진태 도지사는"이번 협약을 통해 도내 500개 숙박업소에 홍보 지원이 이뤄지게 됐다"며 "과거 도에서도 배달앱이나 관광안내앱을 직접 구축해 운영했으나 결과가 실망스러웠던 경험이 있다. 민간에서 잘하는 영역은 민간에 맡기는 것이 가장 이상적"이라고 말했다.


이어 "대한민국 1등 관광플랫폼과 손잡을 수 있게 된 것만으로도 큰 행운이라 생각한다"며 "도가 대한민국 1등 관광지로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 1억4000만원 너무 적다"며 파업 계속하자…초강수 둔 '이 기업' "연봉 1억4000만원 너무 적다"며 파업 계속하자…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…한국, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

상반신 선루프 뚫고 다리는 창문 뚫고…도로 위 아찔

기적의 비만약, 줄을 서시오

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

男 9780만원 vs 女 6773만원…더 커진 성별 임금 격차

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기