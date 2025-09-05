본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

완주군, '풍진 항체검사·예방접종 지원사업' 추진

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.05 10:31

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신혼(예비)부부 여성 대상…보건소서 무료 진행

전북 완주군이 건강하고 안전한 임신을 돕기 위해 신혼(예비)부부 여성을 대상으로 풍진 항체검사와 예방접종 지원사업을 추진한다.


5일 군에 따르면 풍진은 발열과 발진, 림프절염을 동반하는 급성 바이러스성 질환으로, 특히 임신 초기 산모가 감염될 경우 태아에게 심장 기형, 청력 손실, 백내장 등 선천성 풍진증후군을 유발할 수 있어 예방이 무엇보다 중요하다.

신혼(예비)부부 풍진항체검사·예방접종 지원사업 포스터.

신혼(예비)부부 풍진항체검사·예방접종 지원사업 포스터.

AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 관내 임신을 준비 중인 신혼(예비)부부 여성을 대상으로 진행되며, 보건소에서 풍진 항체검사(IgM, IgG)를 무료로 받을 수 있다. 검사 결과 항체가 없는 경우에는 MMR(홍역·볼거리·풍진) 예방접종을 1회 지원한다.

신청 방법은 신분증과 1개월 이내 발급된 주민등록등본, 혼인관계증명서를 비롯해 혼인 예정인 경우 청첩장 또는 예식장 계약서 등 관련 서류를 가지고 보건소를 방문하면 된다. 풍진항체 검사 결과는 '공공보건포털 e-보건소'를 통해 온라인으로 확인할 수 있다.


유미숙 보건관리과장은 "신혼부부의 건강한 출산 준비는 곧 지역사회의 행복으로 이어진다"며 "임신 전 풍진 예방접종을 완료해 아이와 가정 모두가 감염병으로부터 안전할 수 있도록 적극적인 참여를 당부드린다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"충격적 장보기" 5000원이면 다 된다는…이마트 5K PRICE[가보니] "충격적 장보기" 5000원이면 다 된다는…이마트 5K... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

'마운자로 품귀'에 선결제 요구하고 대기번호까지 끊는 약국·병원

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

리스본 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 사망

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기