완주군, '풍진 항체검사·예방접종 지원사업' 추진

신혼(예비)부부 여성 대상…보건소서 무료 진행

전북 완주군이 건강하고 안전한 임신을 돕기 위해 신혼(예비)부부 여성을 대상으로 풍진 항체검사와 예방접종 지원사업을 추진한다.

5일 군에 따르면 풍진은 발열과 발진, 림프절염을 동반하는 급성 바이러스성 질환으로, 특히 임신 초기 산모가 감염될 경우 태아에게 심장 기형, 청력 손실, 백내장 등 선천성 풍진증후군을 유발할 수 있어 예방이 무엇보다 중요하다.

이번 사업은 관내 임신을 준비 중인 신혼(예비)부부 여성을 대상으로 진행되며, 보건소에서 풍진 항체검사(IgM, IgG)를 무료로 받을 수 있다. 검사 결과 항체가 없는 경우에는 MMR(홍역·볼거리·풍진) 예방접종을 1회 지원한다.

신청 방법은 신분증과 1개월 이내 발급된 주민등록등본, 혼인관계증명서를 비롯해 혼인 예정인 경우 청첩장 또는 예식장 계약서 등 관련 서류를 가지고 보건소를 방문하면 된다. 풍진항체 검사 결과는 '공공보건포털 e-보건소'를 통해 온라인으로 확인할 수 있다.

유미숙 보건관리과장은 "신혼부부의 건강한 출산 준비는 곧 지역사회의 행복으로 이어진다"며 "임신 전 풍진 예방접종을 완료해 아이와 가정 모두가 감염병으로부터 안전할 수 있도록 적극적인 참여를 당부드린다"고 말했다.





