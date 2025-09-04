포스코, 국가인적자원개발컨소시엄 7년 연속 최우수

중소기업 직원 71만명 교육

인센티브 1억8500만원 기부

포스코가 고용노동부와 한국산업인력공단이 주관한 2025 국가인적자원개발컨소시엄 성과평가에서 7년 연속 최우수 등급을 받았다.

포스코는 4일 서울 드래곤시티에서 열린 '2025년 성과평가 우수기관 시상식'에서 최우수 등급인 S등급을 받으며 우수기관으로 선정됐다. 국가인적자원개발컨소시엄은 대기업의 교육 인프라를 활용해 중소기업 근로자에게 현장 맞춤형 훈련을 제공하는 정부 지원 사업이다.

서울 포스코센터 전경. 포스코 제공 AD 원본보기 아이콘

고용노동부는 컨소시엄 참여 기업을 공동훈련센터로 지정해 시설 장비 구입, 교육 프로그램 개발, 운영비, 훈련비 등을 지원한다. 훈련 실적과 전담자 전문성, 교육 만족도 등을 종합 평가해 상위 20% 기관을 자율공동훈련센터로 지정하고 있다.

포스코는 2013년부터 13년 연속 자율공동훈련센터로 선정됐으며, 2019년부터 도입된 우수 공동훈련센터 평가에서도 매년 최우수 등급을 유지하고 있다. 지난해에는 협력사와 하도급사, 용역사 등 563개사 임직원 2만3458명에게 용접·천장크레인·기계정비·전기설비 관리 등 직무교육과 ESG 역량 교육을 제공했다.

포스코는 2005년 사업 시작 이후 500여개 기업과 협약을 맺고 누적 71만 명을 교육했다. 이날 포스코는 최우수 기관 선정에 따른 인센티브 1500만원을 포스코1%나눔재단에 전액 기부했으며, 지금까지 누적 기부액은 1억8500만원에 이른다.

포스코 관계자는 "20년간 컨소시엄 사업에 꾸준히 참여해 협력사와 지역 중소기업의 동반성장을 이끌고 철강 생태계 발전에 기여했다"며 "앞으로도 정부 지원 사업에 적극 참여해 협력사와 중소기업의 인적자원 개발을 뒷받침하겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



