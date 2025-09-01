반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감

코스피도 1.49%↓

한국증시가 1일 반도체 업종 부진, 외국인 매도세와 함께 하락 마감했다.

이날 코스피지수는 전날 대비 43.08포인트(1.35%) 내린 3142.93에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 21.43포인트(0.67%) 내린 3164.58로 출발한 후 오후 들어 낙폭을 확대하며 3140선에서 약세 마감했다. 외국인이 2674억원어치를, 기관은 1939억원어치를 각각 팔아치웠다. 개인은 3469억원어치를 사들였다.

1일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 지수, 원·달러 환율, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일보다 43.08포인트(1.35%) 내린 3142.93으로, 코스닥 지수는 전장보다 11.91포인트(1.49%) 내린 785.00으로 마감했다.

시가총액 상위 종목 중에선 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 116,400 전일대비 4,400 등락률 +3.93% 거래량 2,631,238 전일가 112,000 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'거래소, 내달 주식선물 16종목·주식옵션 4종목 추가 상장외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (3.93%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 916,000 전일대비 32,000 등락률 +3.62% 거래량 185,557 전일가 884,000 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세넉달만에 변심한 외국인, 9월엔 다시 돌아설까 전 종목 시세 보기 close (3.62%), HD한국조선해양 HD한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 415,000 전일대비 8,500 등락률 +2.09% 거래량 531,160 전일가 406,500 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'최대 4배 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 최저금리로!외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (2.09%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 169,800 전일대비 2,200 등락률 +1.31% 거래량 284,322 전일가 167,600 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 4배 주식자금, 증권 신용미수대환을 연 4%대 최저금리로?셀트리온, '고속 성장' 베트남 시장 진출… 올해 4개 제품 출시코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (1.31%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 321,500 전일대비 3,000 등락률 +0.94% 거래량 268,038 전일가 318,500 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세[클릭 e종목]"현대모비스, 성장 목표 재확인…로보틱스 사업 주목" 전 종목 시세 보기 close (0.94%) 등이 상승했다. 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 256,000 전일대비 13,000 등락률 -4.83% 거래량 1,779,593 전일가 269,000 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'[특징주]삼성전자·SK하이닉스, 알리바바 AI 칩 개발 소식에 약세외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-4.83%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 59,600 전일대비 2,100 등락률 -3.40% 거래량 5,716,620 전일가 61,700 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'9월 증시, 바구니에 담아둬야 할 ‘숨은 진주’는넉달만에 변심한 외국인, 9월엔 다시 돌아설까 전 종목 시세 보기 close (-3.40%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 67,600 전일대비 2,100 등락률 -3.01% 거래량 12,002,343 전일가 69,700 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'[특징주]삼성전자·SK하이닉스, 알리바바 AI 칩 개발 소식에 약세외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-3.01%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 55,400 전일대비 1,200 등락률 -2.12% 거래량 935,718 전일가 56,600 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (-2.12%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 61,200 전일대비 1,300 등락률 -2.08% 거래량 2,491,823 전일가 62,500 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'최대 4배 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 최저금리로!외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-2.08%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 64,000 전일대비 1,300 등락률 -1.99% 거래량 991,727 전일가 65,300 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'신한카드, '쏠플랜 카드' 출시…주유·쇼핑·OTT 혜택이찬진 금감원장, 업무보고 키워드는 '금융소비자 보호' 전 종목 시세 보기 close (-1.99%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 510,000 전일대비 10,000 등락률 -1.92% 거래량 223,878 전일가 520,000 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인 순매도에 3180선으로 후퇴한 코스피코스피, 외국인 순매도 강화에 다시 3200선 밑으로 전 종목 시세 보기 close (-1.92%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 107,100 전일대비 1,100 등락률 -1.02% 거래량 449,563 전일가 108,200 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'KB캐피탈, 서울보증과 화물차주 지원 업무협약이찬진 금감원장, 업무보고 키워드는 '금융소비자 보호' 전 종목 시세 보기 close (-1.02%) 등은 하락세를 보였다.

업종별로 보면 의료정밀기기(-3.38%), 기계장비(-3.08%), 전기전자(-3.08%), 제조(-1.86%), 화학(-1.83%), 섬유의류(-1.69%), 증권(-1.56%), 비금속(-1.47%), 일반서비스(-1.44%) 등 대부분 업종이 하락세를 나타냈다. 보험(1.40%), 음식료담배(0.78%), 부동산(0.41%) 등 업종은 상승 마감했다.

특히 반도체 분야는 ▲삼성전자와 SK하이닉스의 중국법인에 대한 미국의 '검증된 최종사용자(VEU)' 지위 철회 ▲중국 전자상거래업체 알리바바의 차세대 인공지능(AI) 자체 제작에 따른 미국 내 인공지능(AI) 반도체 주 약세 등 악재가 겹쳤다.

코스닥지수는 전날 대비 11.91포인트(1.49%) 내린 785.00에 마감했다. 이날 지수는 1.61포인트(0.20%) 내린 795.30으로 출발한 후 하락폭을 확대하며 780선에서 약세 마감했다. 외국인이 1571억원어치를 순매도했다. 개인은 687억원어치를, 기관은 40억원어치를 순매수했다.

시가총액 상위 종목 중에선 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 330,500 전일대비 15,000 등락률 +4.75% 거래량 87,148 전일가 315,500 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 2% 가까이 급락…800선 '하회' 전 종목 시세 보기 close (4.75%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 455,000 전일대비 16,500 등락률 +3.76% 거래량 678,241 전일가 438,500 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세넉달만에 변심한 외국인, 9월엔 다시 돌아설까 전 종목 시세 보기 close (3.76%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,700 전일대비 950 등락률 +2.52% 거래량 871,999 전일가 37,750 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세최대 4배 주식자금을 연 4%대 부담없는 금리로! 신용미수대환도 OK! 전 종목 시세 보기 close (2.52%), JYP Ent. JYP Ent. 035900 | 코스닥 증권정보 현재가 73,800 전일대비 1,100 등락률 +1.51% 거래량 391,253 전일가 72,700 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세[특징주]한한령 해제 기대감 찬물…엔터株 약세 전 종목 시세 보기 close (1.51%), 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 140,400 전일대비 1,600 등락률 +1.15% 거래량 172,881 전일가 138,800 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (1.15%) 등이 상승했다. 반면 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 52,300 전일대비 3,300 등락률 -5.94% 거래량 168,710 전일가 55,600 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close (-5.94%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 140,300 전일대비 7,100 등락률 -4.82% 거래량 391,425 전일가 147,400 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (-4.82%), 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 196,600 전일대비 9,900 등락률 -4.79% 거래량 168,908 전일가 206,500 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close (-4.79%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 184,200 전일대비 8,200 등락률 -4.26% 거래량 167,796 전일가 192,400 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 전 종목 시세 보기 close (-4.26%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 659,000 전일대비 21,000 등락률 -3.09% 거래량 73,099 전일가 680,000 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세리쥬란 앞세운 파마리서치, 하반기도 성장 지속 전 종목 시세 보기 close (-3.09%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 300,000 전일대비 9,500 등락률 -3.07% 거래량 140,413 전일가 309,500 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세외국인 순매도에 3180선으로 후퇴한 코스피 전 종목 시세 보기 close (-3.07%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 268,000 전일대비 5,500 등락률 -2.01% 거래량 108,849 전일가 273,500 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'4배 주식자금, 증권 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로!연 4%대 최저금리 주식자금 출시! 4배 투자금은 물론 신용미수대환까지 전 종목 시세 보기 close (-2.01%), 실리콘투 실리콘투 257720 | 코스닥 증권정보 현재가 44,150 전일대비 750 등락률 -1.67% 거래량 620,492 전일가 44,900 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (-1.67%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 46,250 전일대비 750 등락률 -1.60% 거래량 310,793 전일가 47,000 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세[이주의 관.종] AI시대 함께할 '고배당 성장주' 리노공업 전 종목 시세 보기 close (-1.60%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 49,900 전일대비 700 등락률 -1.38% 거래량 369,736 전일가 50,600 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세부족한 투자금을 연 4%대 최저금리로! DSR 미적용 상품도 출시! 전 종목 시세 보기 close (-1.38%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 90,500 전일대비 1,100 등락률 -1.20% 거래량 1,707,760 전일가 91,600 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'에이비엘바이오 파킨슨병 신약, 美 1상서 안전성·내약성 확인추가 투자금 마련은 물론 신용미수 대환까지! 연 4%대 최저금리로 당일 OK 전 종목 시세 보기 close (-1.20%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 119,900 전일대비 1,300 등락률 -1.07% 거래량 228,363 전일가 121,200 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'4배 주식자금, 증권 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로!코스피, 외국인 순매도 강화에 다시 3200선 밑으로 전 종목 시세 보기 close (-1.07%) 등은 하락 마감했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



