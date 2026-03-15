엔터·미디어·레저 섹터 3월부터 반격 시작

그간 주식 시장에서 소외됐던 엔터·미디어·레저 섹터의 3월 반등을 예상하며 투자 비중 확대가 필요하다는 증권사의 전망이 나왔다.

지인해 신한투자증권 연구원은 최근 "엔터·미디어·레저는 상대적 섹터 매력도와 대형주 중심의 수급 블랙홀 현상에서 가장 피해를 본 섹터"라면서 "그러나 이제는 수급 공백, 3월부터 모멘텀 집중, 실적 성장·개선 흐름, 코스닥 부양 기조, 생산적 금융 정책 수혜 등으로 반격이 시작될 때"라고 밝혔다. 그러면서 "선제적 비중 확대가 필요하다"고 했다.

엔터는 블랙핑크, BTS 컴백 등 슈퍼 지식재산권(IP)의 활동 및 엑소와 빅뱅 등 레거시 IP의 컴백이 공식화됐다. 하이브 하이브 close 증권정보 352820 KOSPI 현재가 361,500 전일대비 6,500 등락률 +1.83% 거래량 185,472 전일가 355,000 2026.03.13 15:30 기준 관련기사 하이브, 스포티파이 비디오 팟캐스트로 K-팝 콘텐츠 확산 BTS부터 블핑까지 '큰장' 선다…엔터업계 영업이익 1조원 기대 하이브, 지난해 매출 '역대 최고'…"올해 BTS 등 글로벌 영향력 확대" 전 종목 시세 보기 는 1분기부터 BTS 앨범·음원·굿즈·부가 판권 등 고마진 IP 수익, 2분기부터는 월드투어와 굿즈가 반영된다.

지 연구원은 "엔터 5개사(하이브· 에스엠 에스엠 close 증권정보 041510 KOSDAQ 현재가 101,700 전일대비 2,700 등락률 +2.73% 거래량 115,312 전일가 99,000 2026.03.13 15:30 기준 관련기사 BTS부터 블핑까지 '큰장' 선다…엔터업계 영업이익 1조원 기대 [주末머니]돌아온 BTS, 월드투어 관객 세계기록 깰까 중국의 한일령에 K팝 반사효과…엔터株 투자 기회될까 전 종목 시세 보기 · JYP Ent. JYP Ent. close 증권정보 035900 KOSDAQ 현재가 66,700 전일대비 300 등락률 +0.45% 거래량 180,492 전일가 66,400 2026.03.13 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"JYP엔터, 어닝 서프라이즈…스트레이키즈 서구권 지표 성장" BTS부터 블핑까지 '큰장' 선다…엔터업계 영업이익 1조원 기대 [주末머니]돌아온 BTS, 월드투어 관객 세계기록 깰까 전 종목 시세 보기 ·와이지엔터· 디어유 디어유 close 증권정보 376300 KOSDAQ 현재가 38,400 전일대비 1,150 등락률 -2.91% 거래량 204,256 전일가 39,550 2026.03.13 15:30 기준 관련기사 [특징주]'실적 호조·해외사업 확장' 디어유, 7%대↑ 디어유, 주당 316원 현금 배당 결정 [클릭 e종목]"디어유, 실적 개선 예상…주가하락 가능성 제한적" 전 종목 시세 보기 ) 합산 실적은 사상 최대치인 매출액 7조4000억원, 손익 1조1000억원으로 전망 보고서 대비 상향 중인 가운데, 여전히 단가 상승 기반 상향 여력이 남아있다"며 "수급 이탈로 멀티플만 평균 26배까지 하락했다"고 했다.

레저는 3월 성수기에 돌입할 전망이다. 인바운드(외국인의 국내 유입) 수요가 지난해 1894만명이었는데, 정부는 올해 2300만명, 2028~2029년 3000만명을 목표로 한다. 각 기간 관광외화 수입은 31조6000억원, 39조4000억원, 55조9000억원으로 성장할 전망이다.

미디어 섹터는 불황 5년 만에 실적 턴어라운드 국면을 맞는다. 스튜디오드래곤은 지난해 3분기부터 제작비 감소, 제작 편수 확대를 이어가고 있고, CJ ENM은 TV 광고 감소를 티빙의 해외판권 및 광고 매출로 만회했다.

3월부터 본격화되는 코스닥 활성화 정책 역시 여전히 시가총액 상위 그룹에 남아있는 엔터·미디어·레저 섹터가 있어 수혜가 열려있다.

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이에 더해 생산적 금융 정책으로 콘텐츠 산업은 산업 구조 안정화 및 민간 자본 유입 여건 개선에 초점을 맞춘 정책 지원을 받게 될 전망이다. 생산적 금융 정책에는 국민성장펀드, 정책금융기관 자금공급, 민간금융 공급, 체제 정비 등으로 구성된다. 국민성장펀드는 콘텐츠 분야에 5년간 총 5조1000억원을 투입하기로 했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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