고용노동부 부산북부지청, ‘안전한 일터 프로젝트’ 캠페인 전개

고위험 사업장 불시점검, 산업재해 예방 강화

고용노동부 부산북부지청(지청장 민광제)은 1일 사상역 5번 출구에서 지역주민을 대상으로 '안전한 일터 프로젝트' 홍보 캠페인을 진행하고, 이어 관할 지역 내 고위험 사업장을 직접 점검했다고 전했다.

부산북부지청은 지난 7월 23일부터 고위험 사업장 및 건설현장 411개소를 대상으로 전담 감독관을 지정, 상시 연락체계를 구축해 불시 점검을 실시하고 있다.

이날 캠페인에는 산업안전감독관과 안전공단, 안전·보건협회 등 30여명이 참여해 사업주가 반드시 준수해야 할 '12대 핵심 안전수칙'을 홍보했다. 이후 6개 점검반이 사상구 내 고위험 사업장 8개소에 투입돼 현장 점검을 진행하고, 위반사항은 즉시 시정 조치했다.

민광제 지청장은 "12대 핵심 안전조치가 현장에 안착할 수 있도록 지속적인 홍보와 유관기관 협업, 전담사업장 소통체계를 강화하고 있다"며 "불시점검뿐만 아니라 최근 사고사례를 적극 공유해 동종 재해를 예방하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자



