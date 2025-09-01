울산 울주군, ‘단수 피해 소상공인 응원 소비 챌린지’ 참여

한 달간 46개 기관·단체·1000여명 참여… 지역 상권 회복에 온정 이어져

울산 울주군이 지난 7월 31일부터 지난달 31일까지 한 달간 '단수 피해 소상공인 응원 소비 챌린지'를 실시해 총 46개 기관·단체, 1000여명이 동참했다고 1일 전했다.

이 챌린지는 지난 7월 집중호우로 송수관로가 파손돼 단수 피해를 본 울주군 서부지역(언양·삼남·두동·두서·상북·삼동) 소상공인을 응원하고 지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 추진됐다. 참여자들은 피해지역 상권을 직접 찾아 이용하고 인증사진을 남기는 릴레이 방식으로 참여했다.

챌린지는 7월 31일 이순걸 울주군수와 간부 공무원들이 삼남읍 식당을 찾아 소상공인에게 응원과 격려를 전하며 시작됐다. 이후 울주군의회, 시의회, 사회단체, 금융기관 등이 차례로 참여하며 소상공인 피해 회복을 지원했다.

또 울주군은 피해 소상공인을 위해 '집중 회복 지원기간'을 운영, 군청 회식·MT 등 각종 행사를 서부지역 식당에서 우선 실시했다. 또 월 2회 군청 구내식당 휴무일을 지정해 직원들이 피해지역 식당을 적극 이용하도록 독려했다.

이순걸 군수는 "이번 챌린지는 단순한 소비 활동을 넘어 어려움을 겪은 소상공인을 응원하는 기관·단체와 주민들의 따뜻한 마음을 확인할 수 있는 계기였다"며 "민·관·기업이 힘을 모아 지역 상권 회복에 보탬이 된 만큼 앞으로도 소상공인의 일상 회복을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

