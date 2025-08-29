헌재, 신임 사무처장에 손인혁 연세대 교수 임명

9월 1일 취임식

손인혁 연세대 법학전문대학원 교수(58·사법연수원 28기)가 신임 헌법재판소 사무처장(국무위원급)에 임명된다.

손인혁 신임 헌법재판소 사무처장. 헌법재판소 제공 AD 원본보기 아이콘

헌재는 김상환 헌재소장이 오는 9월 1일 손 교수를 사무처장으로 임명할 예정이라고 밝혔다. 취임식은 1일 오전 10시에 열린다.

손 신임 처장은 연세대 법학과를 졸업하고 제38회 사법시험에 합격한 후 1999년 헌재 헌법연구관보로 공직을 시작해 헌법연구관, 헌재소장 비서실장, 헌법재판연구원 연구교수부 제도연구팀장 등을 역임했다. 2016년 3월 퇴임 후 연세대 교수로 재직 중이다.

그는 연세대 교수로 재직하며 헌법재판소 헌법 및 헌법재판제도 연구위원회 위원장, 정보화심의위원회 위원, 헌법재판연구원 연구성과평가위원회 위원으로 활동했다. 또 신속한 기본권 구제를 위한 심판업무 개선에 관한 연구, AACC(아시아헌법재판소연합) 및 연구사무국 발전방향 연구 등의 연구 활동에도 참여했다.

헌재 관계자는 "손 신임 사무처장은 소탈하면서도 활달한 성품으로 헌법연구관 재직시절부터 구성원으로부터 높은 신망을 얻었다"며 "헌법재판소 근무 경험과 전문성을 바탕으로 사무처장으로서의 역할을 충실히 할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

사무처장은 헌재의 행정사무를 총괄하는 장관급 공무원이다. 헌법연구관 출신이 임명된 것은 김정원 현 처장에 이어 두 번째다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>