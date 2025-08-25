남양주시, 별내 배수지 테니스장·풋살장 개장…시민 체육공간 탈바꿈

배수지 상부 노후된 풋살장서

새로운 생활체육 공간으로 탈바꿈

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 23일 별내동 일원에서 '별내 배수지 테니스장·풋살장 개장식'을 개최했다고 25일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 23일 별내동 일원에서 '별내 배수지 테니스장·풋살장 개장식'을 개최하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 개장은 별내 배수지 상부에 있던 노후 풋살장 및 산책로를 테니스장과 풋살장으로 새롭게 조성해 시민 누구나 쉽게 여가를 즐길 수 있는 공간으로 탈바꿈하기 위해 추진됐다.

이날 행사에는 주광덕 시장을 비롯해 △도의원 △시의원 △체육단체장 △별내동 체육 동호회 회원 등 100여 명이 참석했으며, 경과보고와 기념사·축사, 테이프 커팅, 기념촬영 순으로 진행됐다.

별내 배수지 체육시설은 부지면적 5347㎡에 △테니스장 2면 △풋살장 1면 △데크보행로 △휴게쉼터 등으로 구성됐으며, 주민 의견을 반영해 사용자 중심의 생활체육 공간으로 조성했다.

본 시설은 2024년 11월 착공을 시작으로 약 9개월 간의 공사를 거쳐 2025년 7월에 준공됐으며, 약 23억원의 시 예산이 투입됐다.

주광덕 남양주시장 등 참석자들이 지난 23일 별내동 일원에서 열린 '별내 배수지 테니스장·풋살장 개장식'에서 테이프 커팅을 하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

시는 체육시설을 주민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 열린 공간으로 운영하고, 생활체육 진흥을 통해 지역주민 간 소통 확대 및 건강한 여가문화 조성에 앞장설 계획이다.

주광덕 남양주시장은 "이번 개장을 계기로 기반시설을 확충하고, 프로그램을 확대해 시민 누구나 쉽게 생활체육을 접할 수 있도록 지원하겠다"며 "이번에 조성된 시설이 시민 여러분께 늘 활기와 건강을 선사하는 공간이 되기를 바라며, 지역 발전을 이끄는 원동력이 되길 바란다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



