본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

암참 "노란봉투법, 명확하고 일관된 기준 마련해야"

김형민기자

입력2025.08.25 10:03

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지난 24일 통과된 법에 대해 공식 입장
"불확실한 환경, 기업 신뢰·투자에 영향"

제임스 김 주한미국상공회의소(암참) 회장 겸 대표이사는 지난 24일 국회를 통과한 노동조합 및 노동관계조정법 개정안, 이른바 '노란봉투법'에 대해, "법안이 한국 경제의 경쟁력을 저해치 않도록 명확하고 일관된 기준을 마련해야 한다"고 강조했다. 이미 법이 통과된 상황에서, 부작용을 최소화하기 위한 노력이 필요해졌고 이에 따라 법안 내용을 보다 세밀하게 다뤄야 한다는 취지다.


암참 "노란봉투법, 명확하고 일관된 기준 마련해야"
AD
원본보기 아이콘

김 대표는 25일 암참이 내놓은 공식 입장문에서 "비즈니스 환경의 불확실성은 기업 신뢰와 장기적인 투자 전략에 직접적인 영향을 미친다"며 이와 같이 밝혔다.

이어 그는 "한국이 아시아를 넘어 글로벌 비즈니스 허브로서의 위상을 강화하기 위해서는 공정하고 투명하며 예측 가능한 노동·경영 환경이 반드시 필요하다"며 "암참은 정부와 기업을 잇는 가교로서의 역할을 충실히 수행하며 노동권 보호와 한국의 글로벌 투자 매력 제고를 동시에 달성할 수 있는 균형 잡힌 해법 마련에 적극 노력할 것"이라고 덧붙였다.


김 대표와 함께 암참도 정부와 기업, 노동계 간 지속적이고 투명한 대화가 필요하다는 입장을 공표했다. 건전한 노사관계와 안정적이고 예측 가능한 투자 환경 조성을 위한 소통이 필요하다는 점을 강조했다. 또한 "글로벌 기업들이 안정적인 투자와 고용 결정을 내릴 수 있도록 하기 위해 규제의 명확성과 예측 가능성이 필수적"이라고도 덧붙였다.


암참은 특히 최근 김영훈 고용노동부 장관이 암참과의 태스크포스(TF) 신설에 합의한 점을 의미 있는 진전으로 평가하며 이를 통해 보다 실질적인 논의가 가능해질 것으로 기대한다고 밝혔다. TF는 정부·기업·노동계 간의 제도적 협의체로, 법 시행 과정에서 발생할 수 있는 부작용을 최소화하고 상호 이해를 증진하는 중요한 소통 창구가 될 것이란 평가를 받는다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

천연 광천수라더니 정화수였다고?…프랑스 생수 에비앙 알고 보니

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

'구속' 김건희·건진법사, 특검 동시 출석…'통일교 청탁' 추궁

새로운 이슈 보기