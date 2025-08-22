변협, 손용근 변호사 '한국법률문화상' 수상자 선정

"법률문화 발전에 이바지"

대한변호사협회(변협)가 제56회 한국법률문화상 수상자로 법무법인(유한) 동인의 손용근 변호사를 선정했다.

변협은 22일 "손 변호사의 학문적 성과와 사회적 활동이 법조계는 물론 학계와 법조 실무가에게 많은 영향을 주는 등 우리 법률문화의 발전에 이바지했다고 판단했다"며 선정 이유를 밝혔다.

손 변호사는 1980년 판사로 임용돼 서울고등법원 및 부산고등법원 부장판사를 거쳐 서울행정법원 법원장, 대구고등법원 법원장, 특허법원 법원장, 사법연수원 원장 등을 두루 역임하며 법조계에서 오랜 경험과 신뢰를 쌓았다. 이후 충남대학교 및 한양대학교에 출강해 민사소송법을 강의하는 등 후학 양성에 노력하고 대한변호사협회 법학전문대학원평가위원회 위원장으로 활동하며 실무계와 학계의 연계성과 협력 강화에 주력했다.

특히 국내 최초로 영문 대법원판례집을 발간해 세계 170여국의 법원에 배포하고 조선고등법원 판결록의 최초 번역을 주도하는 등 우리나라 사법 역사를 보존하는 데 크게 공헌했다는 평가를 받는다.

국내 법조계 최고 권위를 자랑하는 '한국법률문화상'은 변협이 매년 법조 실무나 법률학 연구를 통해 인권 옹호, 법률문화의 향상, 법률문화교류에 현저한 공로가 있는 법조인 및 법학자의 업적을 치하하고 그 공로를 현양하기 위해 1969년에 제정한 상이다. 올해로 56번째 수상자를 배출했다.

제56회 한국법률문화상 시상식은 오는 25일 오전 10시 서울신라호텔에서 열리는 '제33회 법의 지배를 위한 변호사대회' 개회식과 함께 열린다.





