대전희망인재 학생들, 맞춤형 기업 탐방으로 취업 역량 높인다

대전디자인진흥원 등 6개 기업 방문

대전희망인재 학생들이 대전 지역을 발전시키는 훌륭한 지역 인재로 성장하도록 하는 지역 기업방문 프로그램이 진행됐다.

대전시교육청은 21일 대전디자인진흥원과 6개 기업에서 2025년 대전교육발전특구 대전희망인재 51명을 대상으로 지역 기업방문 프로그램을 실시했다.

대전희망인재는 지난 6월 17일 발대식 이후 지역 발전을 선도하는 지역 정주 인재로 성장할 수 있도록 미래역량 개발과 진로 설계를 위한 캠프를 실시하고 단위학교에서 맞춤형 진로 상담과 취업 매칭 활동을 진행하고 있다.

이날 실시한 대전희망인재 지역 기업방문 프로그램은 NCS 직무군 별로 6개 조로 나눠 대전디자인진흥원, ㈜골프존카운티, 쉘파스페이스, ㈜씨에이치씨랩, ㈜성진테크윈, ㈜마이크로인피니티 6개 기업 및 기관에서 진행됐다.

대전디자인진흥원은 지역 디자인 산업 육성과 전문 인력을 양성하는 다양한 사업으로 지역 디자인사업 진흥을 위해 앞장서고 있으며, ㈜골프존카운티는 골프장 운영 전문 기업으로 경영, 금융, 회계 및 인사 분야의 실무를 갖춘 인재가 진출할 수 있는 기업이다.

쉘파스페이스는 식물 생장용 광원 기술과 재배 시스템으로 글로벌 스마트팜 기업으로 발돋움하는 지역 업체이며, ㈜씨에이치씨랩은 화학·바이오 관련 설비와 장비를 제조/유통하는 전문 기업으로 대전에 본사를 두고 글로벌 확장을 진행하고 있다.

㈜성진테크윈은 방산 분야 부품 대표기업으로 탄탄한 기술력을 갖춘 글로벌 방산 강소기업이며, ㈜마이크로인피니티는 K-방산·우주 분야 위성항법 전문기업으로 세계적 수준의 기술을 갖춘 전문 기업이다.

각 기업 및 기관에서는 시설 투어, 생산품 안내, 진로 및 직무 관련 강의 및 실무 교육과 함께 졸업생 선배와의 만남 등 알찬 프로그램을 진행했다.

프로그램에 참여한 학생들은 지역 내 우수 기업을 직접 방문하고 경험하며 직무능력과 현장실습 적응력을 키웠으며, 지역 업체 취업 마인드를 제고하고 대전지역 정주 의지를 다지는 기회로 삼았다.

과학직업정보과 김영진 과장은 "대전희망인재 학생들이 대전 지역을 발전시키는 훌륭한 지역 인재로 성장하도록 다양한 교육 기회를 제공해준 기업 관계자에게 감사드린다"며 "앞으로도 대전 직업계고 학생들을 향한 지속적인 협력과 지원을 부탁드린다"고 말했다.





