본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

현대백화점, 고객과 함께 수해 이웃돕기 성금 기부

이경호기자

입력2025.08.19 09:15

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
왼쪽부터 현대백화점 양명성 영업전략담당 상무와 희망브리지 신훈 사무총장이 18일 서울 희망브리지 전국재해구호협회에서 'H.Point 매칭그랜트 기부 캠페인'을 통해 마련된 성금을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 희망브리지-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

왼쪽부터 현대백화점 양명성 영업전략담당 상무와 희망브리지 신훈 사무총장이 18일 서울 희망브리지 전국재해구호협회에서 'H.Point 매칭그랜트 기부 캠페인'을 통해 마련된 성금을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 희망브리지-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AD
원본보기 아이콘

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 현대백화점(대표 정지영)이 수해 이웃을 돕기 위해 총 4700여만원의 성금을 기부했다고 18일 밝혔다


이번 성금은 현대백화점그룹의 통합 멤버십 서비스인 'H.Point' 고객들의 자발적인 참여와 현대백화점의 매칭그랜트 방식으로 마련됐다. 고객과 임직원 총 6441명이 뜻을 모아 따뜻한 나눔에 동참하며, 기업과 고객이 함께한 연대의 의미를 더했다. 아울러 현대백화점그룹은 별도로 3억원의 수해 복구 기금을 조성해 희망브리지에 전달했다.

현대백화점은 이번 기부를 포함해 수해, 산불, 지진 등 각종 재난 때마다 꾸준히 나눔을 이어왔다. 지금까지 H.Point 고객들과 함께 기부한 성금은 총 2억1600여만원에 달한다.


현대백화점 양명성 영업전략담당 상무는 "수해로 이웃을 위해 마음을 모아주신 고객들께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 H.Point는 재난 등 위기 상황에서 이웃과 함께하는 연대와 지원에 지속적으로 동참하겠다"고 말했다.


희망브리지 신훈 사무총장은 "현대백화점과 고객 여러분의 따뜻한 마음에 진심으로 감사드린다"며 "피해 주민들이 하루빨리 일상을 회복할 수 있도록 희망브리지는 최선을 다해 지원하겠다"고 전했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급' 대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

부정선거 음모론 띄웠다가 930억원 배상금 폭탄 맞은 美 언론

택배차 안에 정체모를 비닐봉투…열어보니 '쓰레기 한 가득'

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

"상법 2차 개정 시 50대 그룹 오너일가 의결권 38% 축소"

새로운 이슈 보기