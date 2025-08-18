이스트스프링자산운용코리아, 카디안자산운용으로 사명 변경

이스트스프링자산운용코리아가 '카디안자산운용'으로 사명을 변경하고, 새로운 기업 미션과 이를 완수하기 위한 핵심 투자 방향을 제시한다고 18일 밝혔다.

카디안(Kardian)은 한국 투자자(Korean)와 수호자(Guardian)를 결합한 명칭으로 '고객 자산의 수호자'가 되겠다는 카디안자산운용의 의지를 담고 있다. 카디안자산운용은 기존의 자산 운용 철학과 조직 문화에 기반한 기업 및 브랜드 전반의 혁신을 도모하는 과정에서 사명 변경을 결정했다.

카디안자산운용은 그동안 쌓아온 깊은 인사이트와 리스크 관리 노하우, 다양하고 풍부한 국내외 투자 경험을 바탕으로 한국 투자자에게 최적화된 투자 솔루션을 제공한다. 독립적이고 유연한 의사결정 체계를 확립해 변화하는 시장에 신속하게 대응한다는 계획이다.

카디안자산운용은 사명 변경과 함께 '고객으로부터 가장 신뢰받는 파트너로서, 현 세대는 물론 다음 세대의 재무적 안정과 미래를 위해 안전하고 명확한 투자 솔루션을 제공하겠다'는 새로운 미션을 세웠다. 이를 완수하기 위해 ▲장기적 관점의 투자 ▲심층 리서치 기반의 자산 운용 ▲다양한 상품과 투자 전략 구현 등 세 가지 핵심 투자 방향을 제시했다.

카디안자산운용 박천웅 대표는 "사명 변경은 카디안자산운용이 고객의 삶에 실질적인 가치를 더하는 운용사로 도약하는 출발점"이며 "국내 시장에 대한 깊은 이해와 글로벌 운용 노하우를 바탕으로, 혁신적이고 지속 가능한 투자 솔루션을 제공해 고객의 신뢰와 기대에 부응하겠다"고 말했다.

이스트스프링자산운용 명의로 운용 중인 모든 상품은 다음달 5일부로 카디안자산운용 명의로 일괄 변경한다. 사명 및 상품명 변경 이외의 상품 운용 방식과 고객과의 계약 조건은 모두 기존대로 유지된다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



