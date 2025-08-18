본문 바로가기
오락가락 국내 증시...고배당·내수·철강·바이오가 ‘피난처’로

입력2025.08.18 09:27

숏뉴스
최근 코스피 지수가 3200선에서 등락을 반복함에 따라 투자자들의 고민도 깊어지고 있다. 세제 개편안이 기대에 못 미치자 외국인과 기관이 매도세로 전환했고, 전고점을 앞두고 변동성이 확대된 것으로 풀이된다.


전문가들은 연말 배당 시즌을 앞둔 금융 등 고배당주, 하반기 실적 개선이 예상되는 내수주, 그리고 조선·방산·철강·바이오 등 소외됐거나 저평가된 업종을 '투자 안전지대'로 제시했다.

원본보기 아이콘

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

