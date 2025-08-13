메리츠금융, 상반기 순익 1조3584억…반기 최대

메리츠금융지주 메리츠금융지주 138040 | 코스피 증권정보 현재가 113,800 전일대비 2,200 등락률 +1.97% 거래량 221,309 전일가 111,600 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 펫 전문 보험사 마이브라운, 반려동물 가입 문턱 낮췄다NH투자증권, 상반기 순이익 10% 증가메리츠증권, 500억원 규모 유상증자…"메리츠캐피탈 자금 지원" 전 종목 시세 보기 close 가 올해 상반기 연결기준 순이익 1조3584억원을 기록했다고 13일 공시했다. 직전 최대치였던 지난해 상반기 1조3275억원보다 2.3% 늘어났다.

서울 강남구 메리츠타워. 메리츠금융지주 AD 원본보기 아이콘

자산 총계는 124조2453억원, 자기자본이익률(ROE)은 업계 최고 26.3%다.

계열사별로 보면 메리츠화재 상반기 순이익이 9873억원으로 전년 동기 대비 1% 감소했다. 다만 분기 기준으로는 5247억원으로 분기 최대치를 달성했다.

메리츠증권 순이익은 4435억원으로 전년 동기 대비 19.9% 증가했다.

메리츠금융은 새 국제회계기준(IFRS17) 도입 후 새로운 수요와 고객을 찾는 등 수익성 있는 시장에서 적극적으로 대응한 결과라고 설명했다.

상반기 보험손익과 투자손익은 각각 7242억원, 6048억원으로 집계됐다. 자산운용 투자손익은 4.5%다.

2분기 신계약 계약서비스마진(CSM)은 3731억원 증가했고, 상반기 말 CSM 잔액은 11조2482억원으로 집계됐다.

잠정 지급여력(킥스·K-ICS) 비율은 238.9%다.

메리츠금융은 "어려운 영업환경 속에서도 호실적을 기록한 배경은 '본업의 탁월한 성과로 수익을 잘 낸다'라는 그룹의 핵심 원칙에 충실했기 때문"이라고 말했다.

메리츠화재는 "마진이 적절하게 확보된다면 매출량을 극한까지 늘리는 '가치 총량 극대화' 원칙을 유지하고 있다"며 "가치 총량에 대한 집중이 매출과 수익성의 동반 성장으로 이어지고 있다"고 설명했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>