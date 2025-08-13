美국제무역법원 "저가 전기요금은 보조금 아냐"…'탄소합금 후판'도 韓 1차 승소

미국 상무부가 '한국의 전기요금이 저가로 공급돼 보조금에 해당한다'며 포스코에 상계관세율을 부과한 데 대해 미 국제무역법원(CIT)이 한국의 손을 들어줬다.

산업통상자원부는 11일(현지시간) 미 CIT가 포스코가 원고로, 한국 정부가 3자로 참여한 소송 건에서 전기요금의 특정성 판단에 대해 1차적으로 한국이 승소했다고 밝혔다.

미 상무부는 2023년12월 한국의 전기요금이 저가로 공급돼 보조금에 해당한다고 판정하면서, 반도체와 철강, 석유화학 3개 산업을 묶어 전기사용량 비중이 불균형적으로 많다는 이유로 사실상 특정성이 존재한다고 판단하고, 포스코에 대해 상계관세율 0.87%를 부과했다.

이에 한국 정부는 포스코와 함께 상무부 판정에 불복해 전기요금 쟁점 관련, 지난해 2월 미국 CIT에 제소했다. 산업부 관계자는 "한국 정부는 소송 제기 후 관련 기업·국내외 로펌과 긴밀한 협의 및 외부 자문 등을 통해 새로운 방어논리를 적극적으로 개발했다"며 "CIT 구두 변론 시에는 포스코와 함께 한국 정부가 직접 참관하기도 했다"고 설명했다.

CIT는 한국 정부의 논리를 수용하면서 '철강업이 단순히 전기 사용량이 많다는 사실만으로는 불균형이 성립하지 않으며, 나아가 3개 그룹을 묶기 위해서는 타당한 논리적 근거를 제시해야 한다'고 판시했다. 불균형성에 대한 이번 CIT 판결은 지난해 12월 한국 정부가 CIT에서 승소한 일반 후판 판례를 인용하면서, 불균형성에 대해 한국 정부의 손을 다시 들어줬다는 점에서 의미가 있다. 앞서 지난해 12월 현대제철 제기한 일반 후판에 대한 미 상무부의 전기요금 상계관세 특정성 소송에서도 한국이 1차 승소한 바 있다.

전기 요금 이외에도 CIT는 탄소 배출권 거래제도와 관련된 한국 정부의 주장을 수용했다. 즉 탄소 배출권 거래제 내의 무상할당은 정부 세입의 포기가 아니며, 특정 산업을 명시적으로 지목해 무상할당 하지 않아 법률적 특정성도 성립하지 않으므로, 이에 대해서 상무부에 다시 판단하라고 판시했다.

미 상무부는 이번 판정 후 60일 이내에 전기요금 특정성과 배출권 거래제와 관련된 기존 판단을 수정해 CIT에 다시 제출해야 한다. 산업부는 향후 절차에서도 전기요금의 상계관세 특정성 이슈에 대해서 총력 대응할 방침이다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



