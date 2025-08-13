홀트아동복지회-㈜아너스금융서비스, 위기가정아동 지원 맞손

지난 7일 열린 업무협약식 및 후원금 전달식에서 왼쪽 두 번째부터 홀트아동복지회 손윤실 나눔사업본부장, 신미숙 회장, ㈜아너스금융서비스 권대윤 상무, 박상덕 대표, 허원 전무 등이 기념촬영하고 있다. 홀트아동복지회 AD 원본보기 아이콘

홀트아동복지회(회장 신미숙)는 ㈜아너스금융서비스(대표 박상덕)와 함께 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 국내 위기가정아동 지원 후원금 전달식을 진행했다고 13일 밝혔다.

㈜아너스금융서비스는 이번 협약식에서 1차로 후원한 1000만 원에 더해 추가로 3000만 원을 후원해 총 4000만 원의 후원금을 기탁했다. 전달된 후원금은 국내 위기가정아동 지원사업 전반에 사용될 예정이다.

박상덕 ㈜아너스금융서비스 대표는 "도움이 필요한 아동에게 희망을 전하는 뜻깊은 협약에 함께하게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 적극적으로 노력하겠다"고 말했다.

신미숙 홀트아동복지회장은 "따뜻한 나눔을 실천해 주신 아너스금융서비스에 깊이 감사드린다"며 "기업의 나눔 실천은 위기가정아동과 그 가정에 큰 힘이 될 것"이라고 감사를 전했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>