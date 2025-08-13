삼성생명도 요양사업 본격화…전문자회사 설립

연내 '삼성노블라이프' 설립

삼성생명이 시니어 사업에 본격적으로 뛰어든다.

서울 서초구 삼성생명 본사. 삼성생명 AD 원본보기 아이콘

13일 보험업계에 따르면 삼성생명은 지난주 금융감독원으로부터 노인복지시설 운영업 자회사 설립 승인을 받았다. 지분 100%를 출자해 올해 안에 요양사업 전문법인 '삼성노블라이프'를 세울 계획이다.

앞서 홍원학 대표이사는 지난 3월 정기주주총회에서 "올해 중 시니어 리빙사업을 본격화하고 헬스케어 서비스 경쟁력을 높여 본업 경쟁력을 강화하겠다"고 말한 바 있다.

삼성생명은 지난해 12월 조직개편에서 요양사업 전담 조직인 시니어리빙 태스크포스(TF)를 시니어 비즈팀으로 올리면서 사업 진출 준비를 해왔다.

이로써 삼성생명은 KB라이프생명, 신한라이프, 하나생명에 이어 생명보험사 중 네 번째로 요양사업 전문법인을 세우게 됐다.

금융위원회도 보험사 요양사업 진출을 독려 중이다. 지난 3월 금융위는 '보험산업 미래 대비 과제' 방안에서 보험사의 자회사 부수업무 범위를 기존 요양시설에서 건강관리 서비스와 연계한 시니어 푸드 제조·유통업으로 확대했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



