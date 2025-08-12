굿네이버스 경기남부-이모카세, '좋은이웃가게' 현판 전달식

굿네이버스 경기남부사업본부와 이모카세 관계자가 좋은 이웃가게 현판 전달식을 갖고 있다. 굿네이버스 경기남부사업본부 AD 원본보기 아이콘

굿네이버스 경기남부사업본부(본부장 전재규)는 12일 이모카세(대표 강경희)와 함께 '좋은이웃가게'현판 전달식을 진행했다고 밝혔다. 이모카세는 이번 좋은이웃가게 캠페인에 참여하여 해외아동 일대일 결연에 후원하게 됐다.

'좋은이웃가게'는 지구촌 아이들이 행복한 미래를 꿈꿀 수 있도록 매장의 수익금 일부를 기부하거나 정기후원에 참여하는 굿네이버스 나눔 캠페인으로 소상공인을 포함해 프랜차이즈, 학원, 병원 등 나눔에 참여하고 싶은 마음만 있다면 누구나 참여할 수 있다.

이모카세는 화성시 정남면에 위치한 한식뷔페로, 신선한 재료와 정성 어린 손맛으로 다양한 한식을 제공하며 지역 주민들의 사랑을 받고 있다. 식당 운영뿐만 아니라, 지역사회의 어려운 이웃을 돕는 나눔 활동에도 적극 참여하며 따뜻한 지역 문화를 만드는 데 앞장서고 있다.

강경희 이모카세 대표는 "맛있는 음식을 준비하며 많은 손님들을 만나게 되는데, 그 과정에서 도움이 필요한 아이들과 가정에 더 관심을 갖게 됐다"며 "앞으로도 이모카세가 지역 사회에 작은 힘이 될 수 있도록 나눔을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

전재규 굿네이버스 경기남부사업본부장은 "지역 주민과 함께하는 나눔 실천이야말로 세상을 변화시키는 시작이라고 생각한다"면서 "앞으로도 이모카세와 함께 더 많은 이웃들에게 희망과 응원을 전하겠다"고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>