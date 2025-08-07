본문 바로가기
광주시, 쌍동1·4지구 공원 5곳 명칭 변경 시민 선호도 조사

이종구기자

입력2025.08.07 12:49

시계아이콘00분 37초 소요
경기 광주시는 초월읍 쌍동1지구(한라비발디)와 쌍동4지구(힐스테이트) 지구단위계획구역 내 조성 중인 공원 5개소의 명칭 변경을 추진함에 따라 오는 11일부터 13일까지 시민을 대상으로 공원 명칭 선호도 조사를 실시한다고 7일 밝혔다.

광주시청 전경. 경기 광주시 제공

광주시청 전경. 경기 광주시 제공

이번 조사는 지난 1일부터 7일까지 진행된 명칭 공모 결과를 바탕으로 비속어·은어·표절·중복 사용 등의 사유로 제외된 후보를 걸러낸 뒤 적합한 명칭들을 대상으로 진행된다.


쌍동1·4지구 도시공원은 현재 '쌍동1호', '쌍동4호' 등의 행정편의적 명칭으로 불리고 있으나 이는 향후 공원 이용 시민들에게 혼란을 줄 수 있다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 이에 시는 친근하고 시민 정서에 맞는 공원 이름을 선정하기 위해 이번 선호도 조사를 추진하게 됐다.

조사 대상은 ▲쌍동1지구 3개소 ▲쌍동4지구 2개소 등 총 5개 공원이며 광주시민 누구나 참여할 수 있도록 광주시청 홈페이지 내 '시민참여마당'에서 진행된다.


시는 조사 결과를 바탕으로 다수 시민이 선호한 명칭을 최종 선정해 8월 중 광주시 공식 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.


방세환 시장은 "공원 이름은 단순한 명칭을 넘어 지역의 정체성과 시민의 정서가 반영된 중요한 상징"이라며 "시민 여러분의 소중한 의견이 도시경관 향상과 공동체 자긍심을 높이는 데 기여할 수 있도록 이번 선호도 조사에 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr


