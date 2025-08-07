부광약품, 서울지역자활센터협회에 의약품 기부

일반의약품 7억5000만원 상당

부광약품 부광약품 003000 | 코스피 증권정보 현재가 3,325 전일대비 20 등락률 -0.60% 거래량 121,141 전일가 3,345 2025.08.07 10:40 기준 관련기사 '1000억 유증' 부광약품 이제영 대표 "생산 시설 확대"[특징주]부광약품, 1000억원 유상증자에 13%대 급락부광약품, 3Q 매출 426억…7분기만에 영업익 흑자전환 전 종목 시세 보기 close 은 서울지역자활센터협회에 7억5000만원 상당의 일반의약품을 기부했다고 7일 밝혔다.

서울지역자활센터협회에 기부한 의약품은 종합감기약 ▲타세놀키즈시럽 ▲코리투살에스노즈연질캡슐 ▲코리투살에스코프연질캡슐을 포함해 ▲해열진통소염제 '이부프렌드프로연질캡슐' ▲간장질환용제 '레가론현탁액' ▲멀미약 '뱅드롱에스시럽' ▲무좀치료제 '네일스타네일라카' 등 10개 품목이다.

지난달엔 전세계 난민 및 서울지역 빈곤계층을 위해 약 3억5000만원 상당의 일반의약품 및 건강기능식품을 기부하기도 했다. 기부처는 한민족선교협회와 호프선교협회, 사단법인 글로벌호프 등이다.

기부 품목은 ▲종합감기약 '타세놀콜드캡슐' ▲코리투살에스노즈연질캡슐 ▲코리투살에스코프연질캡슐 ▲코리투살에스콜드연질캡슐 ▲ 구내염 치료제 '립톡케어' ▲ 관절 영양제 '메가조인트' 및 '조인트힐' ▲ 두피건강 영양제 '카렌정' 등이다.

부광약품 관계자는 "이번 기부는 우리 사회 손길이 필요한 곳에 따뜻함을 나누는 사회공헌 활동의 일환"이라며 "앞으로도 지역사회에 선한 영향력을 발휘하며 상생하는 기업이 될 수 있도록 지속적인 관심과 나눔을 이어갈 계획"이라고 말했다.





