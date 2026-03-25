[특징주]부광약품, 장초반 13% 상승…중장기 비전·고배당 기대감

부광약품 부광약품 close 증권정보 003000 KOSPI 현재가 9,120 전일대비 2,010 등락률 +28.27% 거래량 12,635,129 전일가 7,110 2026.03.25 10:30 기준 관련기사 부광약품, 창사 이래 첫 매출 2000억 돌파…영업익 775%↑ 부광약품, 한국유니온제약 최종 인수자 선정 동국제약·부광약품, 간세포 보호제 '레가론 현탁액' 공동 프로모션 체결 전 종목 시세 보기 이 주주총회에서 발표한 중장기 비전과 고배당 정책 영향으로 장 초반 13%대 상승하고 있다.

25일 오전 9시50분께 한국거래소에서 부광약품은 전장 대비 13.22% 오른 8050원에 거래되고 있다.

앞서 부광약품은 전날 주주총회에서 2030년 국내 제약업계 매출 상위 20권 내로 진입하겠다는 중장기 비전을 발표했다.

주주가치 제고를 위한 고배당 정책도 함께 선보였다. 부광약품은 지난해 11월 실시한 주당 50원의 중간배당, 주총에서 결정된 주당 75원의 기말배당을 더해 총 123억원을 배당하기로 했다.

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부광약품에 따르면 이번 배당에 따라 고배당 기업 요건을 충족하면서 주주들이 배당소득 분리과세에 따른 세제 혜택을 받을 수 있게 됐다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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