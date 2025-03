"가장 사랑받는 항공사로"…조원태 회장, 새 기업가치 'KE 웨이' 선포

대한항공 창립 56주년 '보딩 데이' 개최

"KE 웨이, 통합 항공사 여정의 구심점"

"아시아나와 점진적 융합·신규 CI 공개"

대한항공이 창립 56주년을 맞아 기업의 존재 이유와 비전, 미션 등을 담은 'KE 웨이'를 선포하고, 글로벌 네트워크 캐리어로서의 도약을 다짐했다.

조원태 한진그룹 회장이 4일 서울 강서구 본사에서 열린 '보딩 데이'에서 대한항공의 새 기업가치 체계 'KE 웨이'를 선포하고 있다. 대한항공 제공

대한항공은 4일 서울 강서구 본사에서 새로운 기업가치 체계를 알리는 '보딩 데이'를 개최했다. 이날 행사는 조원태 한진그룹 회장을 비롯한 임직원 200여명이 참석한 가운데 진행됐다. 온라인으로 생중계돼 국내외 임직원들도 함께했다.

조 회장은 창립 기념사에서 "올해 본격적인 통합 항공사 출범 준비를 시작하기에 앞서 새로운 기업가치 체계를 제시하고자 한다"며 "'KE 웨이'는 모두가 하나의 목표를 향해 가는 여정의 구심점이자, 대한항공의 정체성을 규정하는 핵심이 될 것"이라고 말했다.

KE 웨이는 대한항공이 지난해부터 임직원 태스크포스(TF)를 구성하고, 설문조사와 내·외부 환경 분석, 전문가들의 자문·협력을 거쳐 완성한 청사진이다. 임직원 모두가 한마음 한뜻으로 지속가능한 경영체계를 구축하고, 글로벌 네트워크 캐리어로서 도약하겠다는 의지가 담겼다.

대한항공은 최상위 개념인 존재 이유를 '더 나은 세상을 위한 연결(Connecting for a better world)'로 명명했다. 한진그룹의 창립 이념인 '수송보국(輸送報國)'을 바탕으로 대한민국을 대표하는 국적 항공사이자 글로벌 항공사로서의 위상에 걸맞게 고객과 사회, 전 세계를 연결해 더 나은 세상으로 나아간다는 의미다.

새 비전은 '세상에서 가장 사랑받는 항공사(To be the world’s most loved airline)'로 정했다. 사회적 책임 실천과 고객 만족 달성을 통해 모두에게 신뢰받고 사랑받는 기업으로서 글로벌 명성을 확보하겠다는 의지를 반영했다.

이를 달성하기 위한 미션은 '가장 높은 수준의 안전 관리와 서비스 및 운영(Beyond Excellence)', '고객과 동료를 최우선으로 하는 기업문화(Journey Together)', '전 세계 활발한 교류 확대와 지속가능한 발전에 기여하는 사회공헌(Better Tomorrow)' 등 3가지로 구성했다.

새로운 미션을 위해 임직원이 갖춰야 할 핵심 가치도 수립했다. 전문성 있는(Professional), 책임을 다하는(Responsible), 존중하는(Caring), 협력하는(Collaborative, 주도하는(Proactive), 도전하는(Challenging) 등이다. 대한항공은 구체적인 실전 지침인 '임직원 행동약속 KE 행동코드(CoC)'를 정리해 임직원에게 공표할 계획이다.

이날 조 회장은 타운홀 미팅을 통해 임직원들과 격의 없이 소통했다. 조 회장은 지난 56년 성과를 돌아보고 미래를 위한 비전 등 회사의 방향성을 투명하게 공유했다. 임직원과 질의응답도 주고받았다. 미팅은 50여분간 이어졌다.

조 회장은 "'KE Way'를 통해 대한항공이 가장 사랑받는 항공사로 자리매김하길 바란다"고 했다. 그러면서 통합 대한항공 출범을 위해 소통에 기반을 둔 임직원 중심의 점진적 융합을 강조했다. 그는 "조직문화 융합은 단기간에 이뤄질 수 없다. 장기적 관점에서 꾸준히 노력해야 하는 과제라고 생각한다"며 "아시아나항공과의 통합 과정에서 발생 가능한 어려움을 인지하고 있는 만큼 양사 직원들의 정서와 가치관을 충분히 고려해 점진적으로 시행해 나가겠다"고 말했다.

오는 11일 공개 예정인 신규 기업 이미지(CI)에 대해서도 언급했다. 조 회장은 "대한항공이 명실상부한 글로벌 네트워크 캐리어로 도약하는 시작점에 서 있는 만큼 추구하는 가치와 정체성을 재정립하고, 고객과 임직원들의 신뢰를 굳건히 할 필요가 있다"며 "새 브랜드 가치와 아이덴티티를 반영한 신규 CI를 선공개하고, 추후 통합 대한항공 출범 시점에 맞춰 업무 효율성을 높일 수 있는 새 유니폼도 공개할 예정"이라고 전했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



