安측, 단일화 일지 공개 유감 표시…"윤리 어긋나는 짓"

이태규 국민의당 총괄선대본부장, 28일 국회서 기자회견 진행

전날 국민의힘에서 공개한 일지 해명하며 비판

[아시아경제 금보령 기자, 박준이 기자] 국민의당은 국민의힘이 단일화 협상 일지를 공개한 데 대해 강력한 유감을 표시했다.

이태규 국민의당 총괄선대본부장은 28일 국회에서 기자회견을 열고 "안철수 국민의당 대선후보의 완주 선언 이후에 그쪽에서 대화 재개를 여러 차례, 윤석열 국민의힘 대선후보를 비롯한 여러분들이 간곡하게 요청해서 선의를 갖고 진위를 파악하고자 만났는데 자신들의 뜻대로 되지 않았다고 일방적으로 자신들의 주장을 까발리는 것은 정치 도의와 윤리에 어긋나는 짓임을 분명하게 지적한다"고 밝혔다.

윤 후보는 전날 국민의당과의 단일화 협상 과정을 공개했다. 이와 함께 양측이 야권 단일화에 합의했으나 안 후보가 최종 결렬 통보를 했다고 주장했다.

이 본부장은 "'뜻대로 안 되면 깐다' 이런 취지의 목적으로 작성된 협상 결과 일지를 보면서 마치 수사기관에 허위 조서를 보는 듯한 느낌을 받았다"며 "이 일지의 내용과 공개를 보면서 그동안 그분들이 주장하고 호소했던 단일화의 진정성은 도대체 어디에 있다는 것인지 묻지 않을 수 없다"고 비판했다.

국민의힘이 공개한 협상 일지 내용에 대해서도 반박하고 나섰다. 이 본부장은 "최진석 국민의당 상임선대위원장 건에 대해서는 마치 최 위원장께서 윤 후보에게 어떤 단일화의 조건을 제시한 것처럼 정리를 해놨는데, 최 위원장은 윤 후보의 말씀을 주로 들었을 뿐 어떤 선 제안도 말씀하신 적이 없다"며 "윤 후보의 말을 안 후보에게 말했고 안 후보는 여기에 대해서 ‘좀 더 생각해 보지요’라고 답변해서 끝난 사안"이라고 설명했다.

그는 또 "성일종-인명진, 이철규-신재현 등 마치 다양한 협상 채널이 가동된 것처럼 사실관계를 왜곡시키고 있다"며 "분명한 것은 인명진 전 자유한국당 비상대책위원장, 신재현 국민의당 선대위 상임고문 두 분에 대해서는 안 후보께서 공식적으로 협상 관련된 일을 하지 말아 달라고 자제를 요청하신 분들"이라고 말했다.

그러면서 이 본부장은 "장제원 국민의힘 의원을 통해서 윤 후보의 의사를 확인하는 과정이었고 결국 윤 후보 측에서 밝힌 내용만을 가지고 후보 간의 회동이 이루어지기에는 모든 것이 불충분하고 판단해서 만남이 이뤄지지 못한 게 사실관계의 전부라는 말씀 드린다"고 강조했다.

회견 후 기자들과 만난 자리에서 '어떤 부분이 충족되면 단일화에 응할 생각 있는가'라는 질문이 나오자 "어제 국민의힘에서 그렇게 나선 데 대해선 단일화 안 하겠다고 공개적으로 밝힌 게 아닌가 그렇게 생각한다"고 답하며 협상 재개 가능성을 부정적으로 봤다.

'더불어민주당과의 단일화'에 대한 질문에도 이 본부장은 "민주당 쪽에서 굉장히 접촉을 많이 요청하는데 아는 범위 내에선 안 후보와 민주당의 접촉은 없다"고 얘기했다.

