李 "주가조작하면 책임을… 부끄러운 줄 알아야"

접경지역 찾은 李 "주가조작만 고쳐도 주가지수 5000, 안보는 지도자가 신중하게 할 일"

[아시아경제 배경환 기자, 김영원 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 "주가조작하면 책임을 져야지, 드러나도 처벌을 안한다"며 "이래서 누가 주식 투자하겠나. 부끄러운 줄 알아야한다"고 밝혔다. 윤석열 국민의힘 대선후보의 배우자인 김건희씨의 '주가조작 의혹'을 겨냥한 발언으로 읽힌다.

26일 이 후보는 이날 오후 접경지역인 경기 파주시 평화누리 주차장에서 드라이브인 유세에 나서 "이재명이 대통령 되면 불로소득을 절대 못하게 할 것이다. 빨리 주식시장 자산시장으로 옮겨가야 한다"며 이같이 밝혔다.

드라이브인 유세는 이 후보가 야외에서 유세를 하고 지지자들은 차 안에서 청취하는 방식으로 진행됐다. 대선 유세 운동 최초로 시도하는 형태로 주최 측 추산 약 800여대의 차량이 모였다.

이날 이 후보는 주가조작에 대한 문제점을 지적하면서 "이런 것만 고쳐도 주가지수 5000 찍는다. 그래야 국민의 자산이 늘어날 것 아니냐"며 "그래야 청년들도 자산을 늘릴 기회가 있다"고 말했다. 이어 "이제 부동산 시장은 갔다. 이재명이 대통령이 되면 부동산 갖고 불로소득 하는 것을 절대 못 하게 할 것"이라고 주장했다.

남북 접경지역에서의 유세 활동에 맞춰 안보의 중요성을 재차 강조하기도 했다. 이 후보는 "자존심 뻥뻥해서 선제타격 넌 죽었어, 사드배치해서 보여줄거야, 내가 전쟁 이길 자신 있어 등은 국제관계에 악영향을 준다"며 "이건 국가 지도자가 신중하게 할 일"이라고 밝혔다. 이어 "전쟁 위기 고조하면 안보이익 생기고 보수에 표가 간다가 과거 경험이다. 그래서 과거에 포격 좀 해다오, 이런 거 많이 했잖나"라며 "안보를 정쟁에 악용하는 것은 절대 하면 안되고 이게 대표적 정치 후진국 행태"라고 지적했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr김영원 기자 forever@asiae.co.kr