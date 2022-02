윤석열 "방역패스 완전 철폐… 방역지원금 최대 1000만원"

페이스북 통해 "방역지원금 300만원은 불충분한 금액"

[아시아경제 배경환 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 영업시간 제한 및 방역패스에 대한 완전 철폐와 코로나로 인한 실질적 보상을 약속했다. 특히 당선시 방역지원금을 최대 1000만원 보상하겠다고 밝혔다.

26일 윤 후보는 페이스북을 통해 "이번 추경에서 통과된 방역지원금 300만원은 불충분한 금액"이라며 이같이 밝혔다.

우선 "영업시간 제한과 방역패스를 완전 철폐하고 코로나로 인한 손실의 실질적 보상을 약속드린다"고 했다. 특히 방역패스에 대해 "전 국민의 96%가 백신을 접종했는데도 확진자가 폭증해 백신 실효성에 대한 의문이 커지고 방역패스의 당위성이 상실돼가고 있다"며 "다른 나라들은 일상의 여유를 찾아가고 있는데 우리는 그대로다. 이제는 바뀌어야 한다"고 강조했다.

이어 "한계에 내몰린 소상공인·자영업자 분들이 가장 바라는 것은 예전과 같이 24시간 자유롭게 영업을 하는 것"이라며 "'일상'을 되찾기 위해서 반드시 그리고 당연히 필요한 절차"라고 말했다.

또한 "이번 추경에서 통과된 방역지원금 300만원은 불충분한 금액이지만 하루하루가 급한 국민 여러분에게 단비와 같이 쓰이길 기대한다"며 "제가 대통령이 된다면 즉시 기존 정부안과 별개로 600만원을 추가해 최대 1000만원을 지원하겠다"고 약속했다.

