대구시·기술보증기금, 125억원 우대보증 지원 … 자동차부품기업 위기 극복

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 대구시는 위기에 처한 지역 자동차 부품기업을 지원하기 위해 기술보증기금과 ‘자동차산업 상생특별보증 협약’을 25일 체결했다.

상생특별보증 협약은 코로나19 장기화와 미래차 전환에 따른 생산 감소 등으로 유동성 확보에 어려움을 겪는 지역 자동차 부품기업의 위기 극복을 위해 마련됐다.

기술보증기금은 국내 자동차산업 위기 극복을 위해 2020년 현대·한국GM 등 완성차 대기업과 함께 전국 자동차부품기업을 대상으로 4400억원 규모의 상생보증을 지원해 왔다. 이번에는 지역기업만을 대상으로 125억원 규모의 우대보증을 지원한다.

지원대상은 지역에 소재한 자산규모 5000억원 미만 자동차 부품기업으로 보증비율(100%), 보증료 감면(0.3%)의 우대보증 혜택을 제공한다.

지원규모는 기업당 30억원 이내이며 코로나19로 피해를 본 기업의 경우 완화된 보증심사를 적용받는다. 신청과 상담은 3월부터 기술보증기금 영업점에서 가능하다.

시는 지역의 자동차부품기업들이 급변하는 산업환경에 적기에 대응할 수 있도록 중소벤처기업진흥공단 대구지역본부와 협력해 200억원 규모의 정책자금 융자를 지원하고 있다.

대구시 관계자는 “협약을 계기로 코로나19 장기화와 미래차 전환 가속화로 인해 어려움을 겪고 있는 지역 자동차부품기업의 애로가 조금이나마 해소될 수 있기를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr