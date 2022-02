[클릭e종목]세아베스틸, 주주가치 제고에 대한 강한 의지

[아시아경제 권재희 기자] 하나금융투자는 세아베스틸 세아베스틸 001430 | 코스피 증권정보 현재가 16,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,600 2022.02.11 08:23 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피 4Q 실적 전망치 하향…한달 전보다 6.3%↓ [특징주]세아베스틸, 6일만에 반등…4%↑[클릭 e종목]"세아베스틸, 물적분할 이후 지분 변화가 관건" close 에 대해 투자의견 '매수' 목표주가 3만1000원을 유지했다.

세아베스틸의 지난해 4분기 별도기준 매출액과 영업이익은 5655억원으로 전년동기대비 36.9% 늘었다. 영업이익은 234억원으로 시장전망치인 217억원보다는 높지만, 전반적으로 부진한 실적을 기록했다.

철스크랩 가격이 상승했지만 특수강 ASP 상승으로 스프레드가 확대됐다. 하지만 반도체 공급부족에 따른 자동차 생산 차질과 글로벌 물류 대란에 의한 수출선박 확보 어려움 등으로 특수강 판매량이 감소했다. 합금철을 비롯한 부자재 가격도 급등했다.

세아창원특수강도 판매량이 감소하면서 연결기준 영업이익이 423억원에 그쳤다.

올 1분기도 지난해 4분기와 비슷한 상황이 이어질 전망이다. 지난해 주요 반도체 생산공장의 정전과 화재, 코로나 확진자 발생에 따른 가동 중단으로 차량용 반도체 공급 차질이 발생했는데 이는 단기에 해결되기 어려울 것으로 보인다.

한편 올해에도 고철가격 강세가 지속되고 있어 세아베스틸은 1월부터 특수강 판매가격을 5만원/t 인상하기로 하면서 올 1분기 스프레드는 소폭 확대될 전망이다. 이를 감안하면 세아베스틸의 1분기 별도 영업이익은 268억원이 예상된다.

박성봉 하나금융투자 연구원은 "세아베스틸은 지난해 배당금으로 1500원을 공시했는데 이는 시가배당률 7.36% 수준으로 별도 순이익 기준 배당성향이 30%를 넘는다"며 "주주가치 제고에 대한 강한 의지로 투자의견 매수를 유지한다"고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr