[아시아경제 유현석 기자] 수입 전기차 판매량이 빠르게 증가하고 있다. 이 중 억대가 넘기는 전기차의 경우 지난해 1월 대비 2배 넘게 팔렸다.

10일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난달 수입 전기차는 총 502대가 팔렸다. 지난해 1월 120대 대비 318% 급증했다.

이와 함께 전체 수입차 판매 중 전기차가 차지하는 비중도 0.54%에서 2.89%로 크게 뛰었다.

판매된 차량 중에서는 1억원이 넘는 고가의 전기차 판매도 늘었다. 지난달 총 287대가 팔리면서 전년 동월의 117대 대비 2배 이상 증가했다.

가장 많이 팔린 차량은 1억2000만원대인 포르쉐 타이칸으로 109대였다. 이어 메르세데스 벤츠 EQA가 84대를 기록하며 2위를 기록했다. BMW iX3(61대), BMW iX X드라이브 40(51대), 벤츠 EQC(50대)가 3~5위를 달성했다.

