카카오페이發 칼바람 맞는 형제들

먹튀 스캔들…그룹주 하락세

[아시아경제 이정윤 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 88,100 전일대비 2,000 등락률 +2.32% 거래량 1,813,011 전일가 86,100 2022.02.10 12:20 장중(20분지연) 관련기사 美국채 금리 급등, 혼조 마감…코스피 장 막판 반등 성공환율 하락에 강보합세…LG엔솔, MSCI 편입 앞두고 '관망'기관 투심 회복, 대형주 '활짝'…국내 증시 소폭 오름세 close 그룹주가 연초부터 칼바람을 맞았다. 지난해 카카오페이 임직원 스톡옵션 먹튀 논란으로 그룹 전체 상장사 주가가 하락한 데 이어 1월 조정장에서도 큰 폭의 낙폭을 기록했다. 카카오페이는 지난해 코스피 시가총액 순위 13위까지 치솟았지만 실적 부진이 이어지며 최근 20위까지 밀려났다.

10일 한국거래소에 따르면 전날 기준 카카오의 연초 대비 수익률은 마이너스 23%를 기록했다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 70,900 전일대비 3,400 등락률 -4.58% 거래량 1,113,214 전일가 74,300 2022.02.10 12:20 장중(20분지연) 관련기사 기관, LG엔솔 '팔자…증시 하락 전환, 코스닥 900 '흔들'[클릭 e종목] 카카오게임즈 '오딘' 선전…블록체인 신규 서비스 기대↑"호실적이 효자" 증시 상승 마감…코스닥 910선까지 회복 close 와 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 43,100 전일대비 1,100 등락률 -2.49% 거래량 2,295,801 전일가 44,200 2022.02.10 12:20 장중(20분지연) 관련기사 순항하는 인터넷銀…케뱅 '첫 흑자', 카뱅 '최대 순이익'[클릭 e종목]카카오뱅크 하락 매수 기회로…성장성 둔화로 목표주가는 하향"1년새 고객 255만명 증가"…카카오뱅크, 지난해 영업이익 두배 성장(상보) close 도 각각 20%와 25.22% 하락했다. 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 130,000 전일대비 3,500 등락률 +2.77% 거래량 240,201 전일가 126,500 2022.02.10 12:20 장중(20분지연) 관련기사 카카오페이, 지난해 영업손실 272억원…52% ↓"미워도 다시 한번"…떨어지는 칼날 잡는 동학개미 네이버페이 이어 카카오페이도 소상공인 수수료 인하 close 는 28.33%나 떨어졌다. 지난해 11월30일 최고가 24만8500원을 기록한 것과 비교하면 절반 수준이다. 지난달 3일에는 52주 최저가인 11만7000원을 기록하기도 했다. 카카오 그룹주 주가를 끌어내린 카카오페이 경영진의 900억원 규모의 '스톡옵션 먹튀' 논란에 이어 최근 발표된 실적까지 부진하면서다.

카카오페이는 지난 8일 콘퍼런스콜을 열고 지난해 연결 기준 영업손실이 272억원이라고 밝혔다. 최대 영업적자로 그 규모는 전년 179억원보다 93억원 늘었다. 매출액과 거래액이 전년 대비 61%와 48% 증가한 4586억원과 99조원인 것을 보면 수익성 개선이 미흡한 것으로 평가된다. 카카오페이는 상장 전인 지난해 1분기 반짝 흑자를 보였다 2분기부터 적자 전환해 3분기 연속 적자 행진을 이어갔다. 특히 지난해 4분기에는 주식보상비용으로 인건비가 123%나 늘어나며 적자폭이 커졌다. 이 같은 실적이 발표된 직후인 전날 카카오페이는 3% 넘게 하락했다.

다만 지난밤 기술주 중심의 나스닥이 오름세를 보인 영향으로 카카오페이의 주가는 반등하고 있다. 카카오도 소폭 반등했지만 카카오뱅크와 카카오게임즈는 장중 하락 전환했다. 최관순 SK증권 연구원은 "카카오페이의 경우 올해 오프라인 결제처 확대, 마이데이터 사업 진출, 카카오페이증권 MTS 출시 등을 통해 높은 성장세가 예상되며, 이를 통한 수익성 개선을 예상한다"면서도"다만 본격적인 주가 반등을 위해서는 수익성 개선 확인이 필요해 투자 의견은 중립을 유지한다"고 설명했다.

