롯데정밀화학, 매출액 1조8200억…전년비 44%↑

[아시아경제 오현길 기자] 롯데정밀화학 롯데정밀화학 004000 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 4,700 등락률 +6.91% 거래량 213,825 전일가 68,000 2022.02.03 14:57 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목] 정제마진 11.1달러…S-OIL, KCC, 롯데정밀, 금호석유 등 추천[특징주] 롯데정밀화학, 사상 최대 영업익 전망에 2.9%↑[클릭 e종목]"롯데정밀화학, 물가상승·금리인상 헷지 가능 사업구조" close 은 지난해 매출액 1조8201억원으로 전년 동기 대비 44.0% 증가했다고 3일 공시했다.

영업이익은 75.6% 늘어난 2445억원을 기록했으며, 당기순이익은 5731억원으로 188.3% 신장했다.

회사 관계자는 "제품과 상품 판매가격 상승과 투자사 이익 증가 등으로 매출과 손익이 개선됐다"고 설명했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr