[클릭 e종목]"롯데정밀화학, 암모니아 가격 상승 반사 수혜 기대…목표가↑"

목표주가 6만2000원→6만3000원 상향 조정

IBK투자증권은 16일 롯데정밀화학 롯데정밀화학 close 증권정보 004000 KOSPI 현재가 51,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 52,800 2026.03.16 개장전(20분지연) 관련기사 롯데정밀화학, 주당 1500원 현금 배당 결정 롯데정밀화학, 스페셜티 소재로 '조달청 혁신제품' 선정 롯데정밀화학, 3분기 영업익 276억원…전년比 168%↑ 전 종목 시세 보기 에 대해 암모니아 가격 상승에 따른 반사 수혜가 기대된다고 보고 목표주가를 기존 6만2000원에서 6만3000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

호르무즈 해협 이슈에 대해 요소와 암모니아가 가장 민감하게 반응하고 있는 것은 질소비료가 중동 가스 및 암모니아 공급과 가장 직접적으로 연결돼 있기 때문이다. 요소는 인도 입찰 대기와 중동산 공급 차질 우려가 맞물리면서 거래량은 줄었지만 오퍼 가격은 급등하고 있으며 암모니아 역시 아시아·유럽·미주 전 지역에서 동시다발적인 상승 압력이 확인되고 있다. 이동욱 IBK투자증권 연구원은 "특히 암모니아는 유럽의 높은 가스 가격, 트리니다드의 생산 차질, 인도네시아의 정기 보수까지 겹쳐 있어 세계 질소 수급 밸런스 자체가 빠르게 타이트해지고 있는 구조로 해석하는 것이 타당하다"고 설명했다.

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이런 상황에서 롯데정밀화학은 직접적인 제조원가 급등에 노출된 플레이어라기보다 국내 암모니아 유통 허브 성격이 강한 사업자라는 점이 중요하다는 의견이다. 롯데정밀화학은 암모니아를 핵심 제품·상품군으로 제시하고 있으며 국내 최대 규모의 암모니아 저장 인프라를 보유하고 있다. 또한 최근 울산 터미널을 활용해 세계 최초의 상업 규모 그린 암모니아 도입을 실행한 바 있다. 이 연구원은 "이는 롯데정밀화학이 단순 제조업체가 아니라 공급·저장·판매 플랫폼으로서의 위상을 확보하고 있음을 다시 한번 보여주는 것"이라며 "호르무즈 해협 차질 국면에서 롯데정밀화학의 핵심 경쟁력은 생산설비 자체보다 탱크, 터미널, 조달선, 판매 네트워크에 있다고 보는 것이 적절하다"고 분석했다. 이어 "결국 단기적으로는 국제가격 상승, 재고자산 가치 상승, 고객사의 선제 확보 수요 확대가 동시에 나타날 수 있어 이익 모멘텀은 오히려 강화될 가능성이 높다"고 덧붙였다.

견고한 유동성이 지속되고 있다는 분석이다. 이 연구원은 "롯데정밀화학의 현금 및 현금성자산은 재작년 2985억원에서 지난해 1720억원으로 감소해 겉으로는 현금 여력이 약화된 것처럼 보일 수 있다"면서 "그러나 같은 기간 단기금융자산이 1544억원에서 2434억원으로 증가했다는 점을 함께 봐야 한다. 이는 현금 유출이라기보다 일부 현금성 자산을 단기운용자산으로 재배치한 성격이 강하다는 의미"라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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