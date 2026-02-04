롯데정밀화학, 주당 1500원 현금 배당 결정

롯데정밀화학 롯데정밀화학 004000 | 코스피 증권정보 현재가 50,500 전일대비 1,700 등락률 +3.48% 거래량 141,014 전일가 48,800 2026.02.04 15:13 기준 관련기사 롯데정밀화학, 스페셜티 소재로 '조달청 혁신제품' 선정롯데정밀화학, 3분기 영업익 276억원…전년比 168%↑구조조정 NCC…3분기 일부 업체 깜짝 실적[클릭e종목] 전 종목 시세 보기 close 은 4일 보통주 1500원의 현금 배당을 결정했다고 공시했다.

시가배당률은 3.1%다. 배당금 총액은 382억500만원이다. 배당기준일은 오는 3월31일이다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



