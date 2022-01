[아시아경제 장세희 기자]현직 경찰관이 고소인에게 수사 정보를 유출하고 식사 접대를 받은 혐의로 감찰 조사를 받고 있다.

27일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서 소속 경찰관 A씨는 지난 18일 대기발령 상태로 서울경찰청의 감찰 조사를 받고 있다.

A 경찰관이 지난해 3월 강남서에 접수된 고소 사건의 고소인 B 변호사에게 구속영장 신청 여부를 비롯해 여러 수사 정보를 유출했다는 내용이 포함된 것으로 전해졌다.

또 A 경찰관이 B 변호사에게 수차례 식사와 술 접대를 받았고, 가상화폐 투자 정보 등을 요구했다는 의혹이 있어 경찰이 사실 관계를 확인 중인 것으로 확인됐다.

서울경찰청 관계자는 "현재 서울경찰청에서 감찰을 진행하고 있는 것이 맞다"고 밝혔다.

