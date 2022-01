中 유엔대사 "올림픽 휴전결의 준수 촉구"

[아시아경제 이현우 기자] 러시아와 우크라이나의 군사적 긴장감이 계속 고조되는 가운데 베이징동계올림픽 개최를 앞둔 중국이 국제사회에 '올림픽 휴전 결의안'을 준수해줄 것을 촉구했다.

27일 인민일보 등 중국 현지언론에 따르면 장쥔 유엔 주재 중국 대사는 지난 25일 '시가전 중 민간인 보호 문제'를 주제로 한 유엔 안전보장이사회(안보리)의 공개 변론회 석상에서 "올림픽 휴전 결의안을 준수해줄 것을 촉구한다"며 "지난해 12월 유엔 총회가 '베이징동계올림픽 휴전 결의'를 통과시킬 때 173개국이 공동 제안을 한 것은 충돌 당사자들의 휴전을 바라는 국제사회의 정치적 공감대를 보여준 것"이라고 말했다.

올림픽 휴전 결의안은 고대 그리스 올림픽 당시 도시국가 시민들이 올림픽에 참가하거나 대회를 관전할 수 있도록 하기 위해 올림픽 기간동안에는 모든 도시국가간 휴전하던 관례를 의미한다. 그리스어로 성스러운 휴전을 의미하는 '에케케이리아(Ekecheiria)'라 불리던 이 전통은 지난 1994년 열린 노르웨이 릴리함메르 동계올림픽 때 유엔 총회의 결의안으로 부활해 현재까지 이어져 오고 있다.

지난달 유엔 총회에서 채택된 베이징동계올림픽 휴전 결의안에 따르면 올림픽 개막일 일주일 전인 1월28일부터, 패럴림픽 폐막일 7일 후인 3월20일까지 모든 유엔 회원국은 전쟁을 중단해야 한다. 러시아도 해당 결의에 대한 지지를 표명한 바 있다.

다만 올림픽 휴전 결의안은 국제법처럼 이행 의무가 부과되는 유엔 안보리 결의가 아니라는 점에서 강제력이 없는 한계가 있다. 앞서 러시아는 지난 2008년 베이징 하계올림픽 당시에 조지아를 공격해 휴전결의안을 한차례 위반한 바 있다.

