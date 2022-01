엔지켐생명과학, '코백스 마켓플레이스' 백신 제조·공급 회사 등록

[아시아경제 이관주 기자] 엔지켐생명과학은 감염병혁신연합(CEPI)에서 운영하는 백신 원부자재 중개 플랫폼인 '코백스 마켓플레이스(COVAX Marketplace)'에 백신 제조·공급 회사로 등록됐다고 27일 밝혔다.

코백스 마켓플레이스는 글로벌 코로나19 백신 공급 네트워크인 코백스를 통해 공급될 백신 생산에 필요한 원부자재 공급을 원활하게 하고자 만들어진 중개 플랫폼이다. 시스템 내에서 백신 제조회사가 생산에 필요한 핵심 원부자재를 요청하면, CEPI에서 주요 정보를 식별해 원부자재 공급회사와 수요를 매칭해준다.

엔지켐생명과학은 코백스 마켓플레이스의 플랫폼 참가자로 백신 제조에 필요한 핵심 물자를 요청·제공해 올해부터 연간 8000만 도즈 이상 생산 예정인 자이코브-디 코로나19 백신을 포함해 글로벌 코로나19 백신의 제조 협력에 기여할 계획이다.

엔지켐생명과학은 지난해 11월 인도 자이더스 카딜라와 코로나19 백신 자이코브-디의 제조라이선스 기술이전 계약을 체결했고, 이달 백신 원액(DS) 생산 위수탁을 위해 한미약품과 후속 계약을 체결했다. 엔지켐생명과학은 자이코브-디를 본격 생산하게 되면 향후 코백스를 통해 공급될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

손기영 엔지켐생명과학 회장은 "코백스 마켓플레이스 등록을 통해 자이코브-디 백신 생산을 위한 원부자재 수급을 원활하게 해 코로나19 백신의 생산 일정을 앞당길 수 있을 것"이라며 "'메이드 인 코리아(Made in Korea)' 백신을 전 세계에 공급해 팬데믹 해결과 더불어 백신 공급 불평등을 해소하는 데 기여하고자 한다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr