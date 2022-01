[인사] ESG 조직 신설·여성관리자 확대…신용보증기금 상반기 정기인사

디지털혁신·ESG금융센터 신설

2급 이상 여성관리자 9명→13명으로 늘려



[아시아경제 이민우 기자] 신용보증기금이 ESG(환경·사회·지배구조)금융센터를 신설하고 여성 관리자를 늘리는 방향의 상반기 정기 인사를 단행했다.

신용보증기금은 이 같은 내용이 담긴 정기 인사를 27일 발표했다.

우선 혁신조직인 디지털혁신센터와 ESG금융센터를 신설하고 전문인력을 확충했다. 이를 통해 데이터·디지털에 기반한 혁신금융 서비스와 친환경·사회적 책임 등 중소기업 ESG경영 관련 서비스를 제공, 중소기업의 새로운 성장 동력 마련을 지원하겠다는 방침이다.

여성인력 육성에도 중점을 뒀다. 주요 보직의 2급 이상 여성관리자 수를 지난해 9명에서 올해 13명으로 확대했다. 이중 2명은 본점 부서장으로 선임했다.

한편 지난해 12월 채용한 신입직원 102명을 현장 배치했다. 코로나19 장기화로 어려움에 처한 중소기업에 신속하게 보증지원을 하겠다는 취지에서다.

윤대희 신용보증기금 이사장은 "코로나19가 남긴 지난 2년 간의 상처를 치유하고 새 살을 돋우기 위한 노력이 필요한 상황"이라며 "경제활력 복원과 혁신성장 지원을 통해 완전한 경제 정상화가 이루어질 수 있도록 조직 역량을 집중하겠다"고 했다.

◆신용보증기금

<부서장 승진>

▶4.0창업부 손종욱 ▶고객지원부 강영철 ▶기업개선부 곽영남 ▶미래전략실 겸 일자리추진단 정현호 ▶인프라보증부 김후정 ▶홍보실 임재형

<지점장 승진>

▶경기스타트업 유춘광 ▶고양 박주현 ▶김포 강현구 ▶대전재기지원단 김경락 ▶동대문 김진도 ▶동래 김성원 ▶성남 전춘형 ▶성서 류길하 ▶시화 정우성 ▶창원 김동원

<본부장 전보>

▶대구경북영업본부 유광희 ▶서울서부영업본부 이주영 ▶신용보증부 김성헌

<부서장 전보>

▶ACSIC회의추진단 조현영 ▶경영기획부 이정윤 ▶기업컨설팅부 전승민 ▶리스크관리실 오세권 ▶비서실 김종수 ▶신용보험부 염정원 ▶업무지원부 양정일 ▶인재경영부 조준우 ▶자본시장부 정효태 ▶플랫폼금융부 정희주 ▶감사실 감사부장 김정목 ▶감사실 감사부장 박건철 ▶감사실 감사부장 황현귀

<지점장 전보>

▶강남 황인덕 ▶강동 이우철 ▶강북 김선철 ▶경기광주 이성재 ▶경기신용보험센터 임정주 ▶경주 김현수 ▶고양재기지원단 강명수 ▶광주재기지원단 강경탁 ▶광주첨단 박환삼 ▶광진 서주호 ▶군산 백정일 ▶군포 조용현 ▶김해북 심행주 ▶남대문 유동현 ▶달성 문일재 ▶당진 길기남 ▶대구 이건수 ▶대구스타트업 정기호 ▶대구혁신 김현익 ▶대전 황의구 ▶대전중앙 채병호 ▶동대문재기지원단 오재수 ▶동해 전재훈 ▶마산 김정열 ▶마포 이인수 ▶마포재기지원단 김태형 ▶마포청년스타트업 임효진 ▶목포 김선옥 ▶반월 이철하 ▶보령 박만진 ▶부산스타트업 우병관 ▶부산신용보험센터 우정수 ▶부산재기지원단 이헌두 ▶부평 원종환 ▶사상 정동일 ▶서부신용보험1센터 윤응식 ▶서산 임장순 ▶서울동부스타트업 유희준 ▶서울서부스타트업 최수영 ▶송파 권원정 ▶시흥 오수경 ▶아산 이상우 ▶안동 이동경 ▶안산 장준집 ▶양재 이동호 ▶여수 신용화 ▶영등포재기지원단 강희석 ▶영주 김준성 ▶오산 임유훈 ▶울산 강기철 ▶울산북 정영훈 ▶울산스타트업 조성웅 ▶유동화보증센터 최태진 ▶익산 이종노 ▶인천스타트업 임택규 ▶인천신용보험센터 이재휘 ▶인천재기지원단 박성모 ▶전문심사센터 오영권 ▶전주 전홍렬 ▶전주서 조선익 ▶진주 김덕곤 ▶진천 배효경 ▶청라 황찬득 ▶청주 반기정 ▶춘천 김은희 ▶충주 최정규 ▶칠곡 홍일택 ▶파주 황재규 ▶평택 허건 ▶ 포천 권석찬 ▶포항 박성국 ▶하남 안미경

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr