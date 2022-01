LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 4,575 전일대비 45 등락률 -0.97% 거래량 187,663 전일가 4,620 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 LG헬로비전, 지난해 영업익 445억원 전년 비 30.3% 증“우수 먹거리 판매·지역경제 활성화” LG헬로, '설맞이 팔도특산물 대전' 진행LG헬로비전, 네티즌·임직원과 '마음나눔 더블기부' 진행 close 은 보통주식 1주당 110원의 현금배당을 결정했다고 26일 공시했다. 배당금 총액은 85억1915만5150원이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr