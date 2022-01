싱 중국대사 "제재와 압력으로만 한반도 문제 해결 어렵다"

[아시아경제 유인호 기자] 싱하이밍(邢海明) 주한 중국대사는 26일 “북한은 4년째 핵실험과 대륙간탄도미사일 실험발사를 하지 않았지만, 그런 조치가 중시되지도 답이 오지도 않았고, 합리적인 우려가 아직 해결되지 않았다”고 밝혔다.

싱 대사는 이날 한 라디오 방송에 출연해 북한이 최근 대륙간탄도미사일(ICBM)·핵실험 모라토리엄(유예) 철회를 검토하는 것과 관련해 “이것이야말로 한반도 교착상태의 주원인이다”며 이처럼 말했다.

싱 대사는 “제재와 압력만 해서 한반도 문제가 해결되지 못한다”며 “한반도 평화와 안정의 전반적 국면을 고려해 서로 언행을 삼갈 것을 호소한다”고 강조했다.

싱 대사는 미국의 중국 배제 공급망 확대에 대해 “중·한 간 산업망·공급망은 시장 자율에 의해 형성된 것이고 호혜와 상생의 결과”라며 “외국의 간섭을 받거나 인위적으로 차단돼서는 안 된다”고 말했다.

그는 박병석 국회의장의 베이징 동계올림픽 개막식 참석에 대해 “대단히 환영한다”면서 “이것은 중국에 대한 지지, 올림픽에 대한 지지”라고 말했다.

그러면서 “사정에 의해 문 대통령이 안 가더라도 충분히 이해한다”며 “중국 국민들은 한국을 아주 좋은 이웃이라고 느끼고 있다”고 전했다.

싱 대사는 미국과 일본 등이 올림픽에 정부 대표단을 보내지 않는 외교적 보이콧에 대해서는 “누가 와도, 안 와도 우리는 큰 신경을 쓰지 않는다”고 선을 그었다.

그는 한중 간 국민감정이 악화한 것과 관련 “최근 몇 년 동안 양국 국민들 감정이 다소 안 좋아진 것에 주의를 기울이고 있다”면서며 “인터넷을 통해 ‘이건 당신 것, 이건 내 것이다’의 불필요한 문화적 감정충돌이 있는데 다 고쳐야 한다”고 지적했다.

그는 “사드(THAAD) 문제에 있어서 중국 국민들은 큰 충격을 받았다”며 “한한령은 아니지만, 감정적으로 약간 안 좋은 건 맞다. 양국 정부도 많이 노력하고 국민들도 좀 노력해야 한다”고 강조했다.

