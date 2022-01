중앙선관위원장, 상임위원장 논란에 사과…"깊은 유감을 표한다"

"얼마 남지 않은 양대 선거 공정히 관리하겠다"

[아시아경제 나주석 기자] 노정희 중앙선관위 위원장 26일 상임위원 선임 논란에 대해 ‘유감’을 표명하며 관례가 존중돼야 한다는 입장을 밝혔다.

노 위원장은 이날 ‘국민께 드리는 말씀’이라는 입장문을 통해 "최근 중앙선관위 구성과 관련하여 국민 여러분께 심려를 끼쳐드려 위원장으로서 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.

그가 이번에 유감을 밝힌 것은 최근 조해주 전 상임위원 문제인 것으로 보인다. 조 전 상임위원은 문재인 대통령의 요청으로 비상임 위원으로 임기를 이어가려다 선대위 내부 반발 속에서 결국 사퇴했었다.

노 위원장은 이와 관련해 "이번 일을 통하여 국민 여러분의 공정한 선거에 대한 염원과 선관위의 독립성과 중립성에 대한 기대를 다시 한번 확인할 수 있었던 데 대해 감사드린다"며 "선관위 구성에 관한 다양한 논의에도 불구하고 상임위원을 전제로 하는 임명권 행사와 국회 인사청문회를 거친 위원을 위원회에서 상임위원으로 호선하는 관례는 선관위의 독립성을 위하여 존중돼야 할 것"이라고 밝혔다.

향후 대선과 지방선거에 대한 엄정 중립 의지도 밝혔다. 노 위원장은 "선관위는 얼마 남지 않은 양대 선거도 흔들림 없이 법과 원칙에 따라 공정하고 정확하게 관리함으로써 국민들의 기대와 염원에 부응할 것"이라고 각오를 밝혔다.

