이재명 "저는 없는 사실로 공격받는데 상대는 있는 사실도 묻혀"

지지자들에게 "여러분이 언론 돼주시라" 호소

1기 신도시 재정비 등 고양시 정책 발표도

[아시아경제 박현주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 윤석열 국민의힘 대선후보를 겨냥해 "저는 없는 사실까지 만들어 공격당하고 의심받는데 상대는 있는 사실조차도 다 묻힌다"며 "여러분이 언론이 돼 달라"고 호소했다.

이 후보는 26일 경기 고양시 화정역 문화광장을 무대로 진행한 즉석연설에서 "우리는 너무 기울어진 운동장에 있다"며 이같이 밝혔다.

이 후보는 지지자들에게 "(인터넷에) 댓글이라도 하나 쓰고, 공감이라도 하나 눌러 달라. 커뮤니티에 글도 쓰고 주변에 카톡이라도 보내 진실을 알려달라"며 "1만명이 하루에 1번씩만 이야기해도 세상이 바뀔 것이다. 여러분이 손가락과 입으로 행동해 달라"고 부탁했다. 그는 이어 "여러분이 이재명이다, 내가 이재명이다 이렇게 생각해달라"고 당부했다.

그는 자신을 향한 대장동 개발 의혹에 대해 "이재명이 대체 뭘 했느냐. (대장동 개발사업자인) 남욱이 '(이재명을) 10년간 찔렀는데 씨알도 안 먹히더라'고 하지 않았냐"며 억울함을 호소했다.

그러면서 이 후보는 "저한테 그 사람들이 있었다는 사실이 소문났으면 (대장동 개발) 허가를 안 하고 취소해 버렸을 것"이라며 "그러니 저한테 철저히 숨겼던 것인데 국민의힘이 이걸 나한테 책임 묻는 것은 적반하장"이라고 비판했다.

이날 이 후보는 일산신도시와 노후주택단지의 재개발·재건축 및 리모델링 적극 지원 등 고양시민을 위한 공약도 발표했다. 그는 "1기 신도시도 재건축이나 리모델링이나 대책을 세워야 할 때가 왔다"며 "규제도 완화해 1기 신도시도 재정비할 기회를 얻게 만들겠다"고 설명했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr