현대차증권은 지난해 4분기 영업이익이 전년동기대비 33.3% 증가한 1565억원으로 집계됐다고 26일 공시했다.

이 기간 매출액은 1.6% 증가한 8537억원, 당기순이익은 1177억원으로 33.5% 늘었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr