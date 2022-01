흔쾌히 수락 뜻 밝혀

[아시아경제 이현주 기자] 최재형 전 감사원장이 국민의힘 선거대책본부 상임고문을 맡기로 했다.

선대본부 공보단은 26일 언론 공지를 통해 "윤 후보가 함께 후보 경선을 치른 최 전 원장에게 고문직을 정중히 요청했다"며 "이에 최 전 원장이 흔쾌히 수락의 뜻을 밝히고 선대본부에 공식 참여하기로 했다"고 밝혔다.

'종로구 공천'에 대해서 최 전 원장은 이날 기자들과 만나 "공천은 당에서 결정하는 것이고 정권교체를 위해 당에서 결정하면 결정 따르는 것"이라며 "저는 다른 의견이 없다"고 말했다.

한편, 최 전 원장은 지난 20일 윤 후보를 만나 '조건 없는 지지' 의사를 재확인했다. 그는 "어떤 방법이든 정권 교체를 위해 적극적으로 나설 것"이라고 말했다.

